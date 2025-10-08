Łapówka w zamian za zatwierdzenie odbioru robót budowlanych – dwie osoby zatrzymane Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj W dniach 2-3 października 2025 r. policjanci z Wydziału dw. z Korupcją KWP we Wrocławiu zatrzymali dwie osoby odpowiedzialne za przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 45 tys. zł. od wykonawcy robót w zamian za pozytywne przeprowadzenie czynności końcowych odbioru inwestycji. Grozi im teraz nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

W dniach 2-3 października 2025 r. na terenie województwa dolnośląskiego policjanci z Wydziału dw . z Korupcją KWP we Wrocławiu zatrzymali dwie osoby odpowiedzialne za przyjęcie wspólnie i w porozumieniu korzyści majątkowej od wykonawcy robót w zamian za pozytywne przeprowadzenie czynności końcowych odbioru inwestycji.

Najpierw w ręce mundurowych na gorącym uczynku przyjęcia korzyści majątkowej wpadła 63-latka, która przyjęła korzyści majątkową w kwocie 45 tys. zł. dla osoby pełniącej funkcję publiczną tj. Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w zamian za odstąpienie od naliczania kar umownych oraz zatwierdzenie odbioru robót budowlanych. Podczas przeszukania zabezpieczona została spora część gotówki, samochód, telefony komórkowe oraz komputery.

Kolejnego dnia kryminalni zatrzymali 60-letniego Inspektora Nadzoru Budowlanego, do którego miała trafić łapówka, zażądał on od wykonawcy robót korzyści majątkowej w kwocie 45 000 zł w zamian za odstąpienie od naliczania kar umownych oraz zatwierdzenie odbioru robót budowlanych. U niego podczas przeszukania zabezpieczono dzienniki budowy, telefony komórkowe, komputery oraz 100 - gramową sztabkę złota.

Prokurator zastosował wobec obojga zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego po 100 tys. zł od każdego, zakaz wzajemnego kontaktowania się oraz dozór Policji. Sprawcom grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

( KWP we Wrocławiu / kc)