Łapówka w zamian za zatwierdzenie odbioru robót budowlanych – dwie osoby zatrzymane
W dniach 2-3 października 2025 r. policjanci z Wydziału dw. z Korupcją KWP we Wrocławiu zatrzymali dwie osoby odpowiedzialne za przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 45 tys. zł. od wykonawcy robót w zamian za pozytywne przeprowadzenie czynności końcowych odbioru inwestycji. Grozi im teraz nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
W dniach 2-3 października 2025 r. na terenie województwa dolnośląskiego policjanci z Wydziału dw. z Korupcją KWP we Wrocławiu zatrzymali dwie osoby odpowiedzialne za przyjęcie wspólnie i w porozumieniu korzyści majątkowej od wykonawcy robót w zamian za pozytywne przeprowadzenie czynności końcowych odbioru inwestycji.
Najpierw w ręce mundurowych na gorącym uczynku przyjęcia korzyści majątkowej wpadła 63-latka, która przyjęła korzyści majątkową w kwocie 45 tys. zł. dla osoby pełniącej funkcję publiczną tj. Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w zamian za odstąpienie od naliczania kar umownych oraz zatwierdzenie odbioru robót budowlanych. Podczas przeszukania zabezpieczona została spora część gotówki, samochód, telefony komórkowe oraz komputery.
Kolejnego dnia kryminalni zatrzymali 60-letniego Inspektora Nadzoru Budowlanego, do którego miała trafić łapówka, zażądał on od wykonawcy robót korzyści majątkowej w kwocie 45 000 zł w zamian za odstąpienie od naliczania kar umownych oraz zatwierdzenie odbioru robót budowlanych. U niego podczas przeszukania zabezpieczono dzienniki budowy, telefony komórkowe, komputery oraz 100 - gramową sztabkę złota.
Prokurator zastosował wobec obojga zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego po 100 tys. zł od każdego, zakaz wzajemnego kontaktowania się oraz dozór Policji. Sprawcom grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.
(KWP we Wrocławiu / kc)
Film Łapówka w zamian za zatwierdzenie odbioru robót budowlanych – dwie osoby zatrzymane
Pobierz plik Łapówka w zamian za zatwierdzenie odbioru robót budowlanych – dwie osoby zatrzymane (format mp4 - rozmiar 44.82 MB)