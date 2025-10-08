Zatrzymano 7 osób w sprawie korupcyjnej Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj Lekarza i sześć innych osób zatrzymali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w związku ze sprawą korupcyjną. Korzyści majątkowe były wręczane jednemu z ordynatorów w zamian za fałszowanie dokumentów medycznych. Za tego rodzaju przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 6 października, policjanci z Wydziału dw. z Korupcją oraz policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu zatrzymali siedem osób zamieszanych w sprawę korupcyjną. Wśród zatrzymanych był kierownik jednego z oddziałów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Oprócz niego zostało zatrzymanych kilka innych osób uczestniczących w tym procederze.

Policjanci z KWP w Poznaniu w ubiegłym roku otrzymali informacje, że jeden z lekarzy pracujący w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu pełniący funkcję kierowniczą na jednym z oddziałów, w zamian za pieniądze tworzył fikcyjne dokumentacje medyczne co do faktycznego stanu zdrowia określonych osób.

Niektóre z tych osób, skazane prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, chciały odroczyć termin wykonania kary. Inne osoby były przyjmowane na oddział szpitalny bez wskazań medycznych, jeszcze inne osoby uzyskiwały nieuzasadnione zwolnienia lekarskie od obowiązku świadczenia pracy lub recepty na środki farmakologiczne.

Materiał dowodowy pozwolił prokuratorom z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wszcząć w tej sprawie śledztwo. Po analizie tych materiałów została podjęta decyzja o zatrzymaniu i doprowadzeniu do prokuratury osób podejrzanych.

Zatrzymania były realizowane w Poznaniu, na terenie innych wielkopolskich miejscowości, a także w innych województwach. Osoby podejrzane pozostają do dyspozycji prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie trwają przesłuchania i inne działania procesowe. Do sprawy, podczas przeprowadzonych przeszukań, zabezpieczono dokumentację medyczną oraz pieniądze.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.