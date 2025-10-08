Promile i brak karty rowerowej. Sprawą 14-latka zajmie się sąd rodzinny Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj 14-latek nie posiadał karty rowerowej, a mimo to poruszał się na hulajnodze elektrycznej ulicami Piaseczna. Na tym jednak lista przewinień się nie skończyła. Badanie alkomatem wykazało, że nieletni jest nietrzeźwy. Sprawa tej nieodpowiedzialnej przejażdżki skończy się w piaseczyńskim sądzie. To zdarzenie to przestroga nie tylko dla młodzieży, ale przede wszystkim dla rodziców, którzy powinni uważniej przyglądać się, w jaki sposób ich dzieci spędzają swój wolny czas!

Coraz popularniejsze hulajnogi elektryczne dają poczucie swobody i niezależności, jednak korzystanie z nich wiąże się z obowiązkiem przestrzegania przepisów oraz zachowania zdrowego rozsądku, a tego niestety, niektórym zdaje się wciąż brakować! Młodzi użytkownicy hulajnóg zdają się wierzyć, że są nieśmiertelni, a przepisy ruchu drogowego jakby ich nie dotyczyły. Wielu z nich traktuje ten środek transportu jak zabawkę, a jest to pojazd, który przy nieodpowiedzialnym użyciu może zabić – albo samego kierującego, albo przypadkowego przechodnia.

Braku wyobraźni i nieodpowiedzialności nie trzeba daleko szukać. W ostatnich dniach policjant piaseczyńskiej drogówki na ulicy Głównej w Piasecznie zatrzymał do kontroli drogowej nastolatka kierującego hulajnogą elektryczną. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że 14-letni chłopiec nie posiada uprawnień do kierowania tym pojazdem. W jego przypadku, zgodnie z przepisami, takim dokumentem powinna być karta rowerowa, której nastolatek nie posiadał, ponieważ nie zdał egzaminów. To jednak nie był koniec jego problemów. Zachowanie 14-latka wskazywało, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz wezwał więc na miejsce opiekuna prawnego oraz przeprowadził badanie alkomatem. Niestety, przypuszczenia co do stanu trzeźwości szybko się potwierdziły, a w organizmie 14-latka wykryto ponad pół promila alkoholu!

Sprawa nieodpowiedzialnego zachowania młodego użytkownika hulajnogi będzie miała swój dalszy ciąg w sądzie rodzinnym, który oceni stopień demoralizacji nieletniego i zdecyduje o ewentualnych środkach wychowawczych.

To zdarzenie niech będzie poważnym sygnałem ostrzegawczym! Na jego kanwie apelujemy do rodziców i opiekunów, by kontrolowali, jak ich dzieci spędzają wolny czas, z kim się spotykają oraz czym się zajmują poza domem. Przypominamy, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka – to pojazd, którego prowadzenie wymaga odpowiedzialności, znajomości i przestrzegania przepisów.

Nie dopuśćmy do tego, by podobne sytuacje się powtarzały i wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci!

( KSP / mw)