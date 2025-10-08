Włamał się do jubilera przez szyb wentylacyjny - dzięki policyjnej współpracy trafił do aresztu Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj Do 10 lat pozbawienia wolności grozi mieszkańcowi powiatu mieleckiego, który włamał się do salonu jubilerskiego w jednej z rzeszowskich galerii handlowych. 39-latek dostał się do pomieszczenia przez szyb wentylacyjny. Jego łupem padła biżuteria, której wartość może sięgać nawet 1 miliona złotych. Zabezpieczone na miejscu ślady oraz skrupulatna praca kryminalnych przełożyła się na wytypowanie sprawcy tego zuchwałego przestępstwa. Dzięki współpracy z policjantami z warszawskiej Woli, mężczyzna został zatrzymany w Warszawie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.

25 września br., dyżurny miejski otrzymał zgłoszenie, że do jednego z salonów jubilerskich zlokalizowanych na terenie galerii handlowej na al. Piłsudskiego, doszło do włamania. Nieznany wówczas sprawca, dostał się do wnętrza za pomocą samodzielnie skonstruowanej drabinki linowej, którą umieścił w szybie wentylacyjnym. Następnie, po rozcięciu sufitu zrabował złotą biżuterię wartości kilkuset tysięcy złotych. Po wszystkim opuścił sklep tą samą drogą.

Skierowani na miejsce przestępstwa funkcjonariusze zabezpieczyli teren zdarzenia. Policyjny technik drobiazgowo zabezpieczał każdy, nawet najmniejszy ślad, który mógłby doprowadzić do ustalenia tożsamości włamywacza. Do pracy przystąpili też kryminalni rzeszowskiej komendy, którzy analizowali zgromadzone informacje. Jedną z nich była informacja jaką otrzymali od funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Policjanci z Rzeszowa podejrzewali, że zatrzymany początkiem miesiąca na terenie województwa mazowieckiego mężczyzna, to najprawdopodobniej sprawca włamania, którego poszukiwali.

Podczas wykonywanych czynności, kryminalni z warszawskiej Woli, znaleźli przy 39-letnim mieszkańcu powiatu mieleckiego m.in. złotą zawieszkę pochodzącą z przestępstwa. Mężczyzna miał przy sobie również umowę dotyczącą kupna-sprzedaży 14 karatów złota o wadze ponad 105 gramów za kwotę prawie 28 500 złotych.

Zapakowane do reklamówek złote łańcuszki, pierścionki i bransoletki policjanci ujawnili w miejscu zamieszkania 39-latka. Część z nich była zakopana w przydomowym ogródku. Inna ukryta była w pomieszczeniu gospodarczym. Ich wartości nie została dokładnie wyceniona, ale pokrzywdzony szacuje, że całość zrabowanego mienia może sięgać nawet 1 miliona złotych.

Zgromadzeniem pełnego materiału dowodowego w sprawie zajęli się funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego komendy miejskiej. Akta sprawy przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, która wszczęła w sprawie śledztwo. W poniedziałek, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Rzeszowie z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego. Sąd przychylił się do jego wniosku i zastosował wobec mieszkańca powiatu mieleckiego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Rzeszowie / mw)