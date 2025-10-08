Policjanci i pracownicy lwóweckiej komendy wsparli seniorkę w potrzebie Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki empatii i zaangażowaniu funkcjonariuszek prewencji, które jako pierwsze zauważyły trudną sytuację starszej kobiety, cała społeczność lwóweckiej komendy zjednoczyła siły, aby pomóc potrzebującej. Policjanci i pracownicy nie tylko zorganizowali zbiórkę, ale także zadbali o to, by seniorka miała ciepło i żywność.

Podczas interwencji sierż. Oliwia Malarska i st. post. Joanna Szczepańska odkryły, że mieszkanka powiatu lwóweckiego żyje w niezwykle trudnych warunkach - bez bieżącej wody i z zepsutym jedzeniem w lodówce. Funkcjonariuszki nie przeszły obojętnie wobec sytuacji. Sporządziły dokumentację informując Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim, ale jednocześnie same zrobiły zakupy i dostarczyły je starszej kobiecie.

Ich gest poruszył kolegów i koleżanki z komendy. W ślad za policjantkami poszli pozostali funkcjonariusze i pracownicy cywilni jednostki, którzy zorganizowali zbiórkę żywności, wody w butelkach oraz innych najpotrzebniejszych rzeczy. Zebrane środki pozwoliły także na zakup węgla, aby seniorka mogła ogrzać swój dom w chłodne dni.

Zaangażowanie całej załogi lwóweckiej komendy pokazuje, że służba w Policji to nie tylko reagowanie na przestępstwa i wykroczenia, ale przede wszystkim troska o bezpieczeństwo i dobro drugiego człowieka. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się nie tylko odpowiedzieć na pilną potrzebę, ale także dać starszej pani poczucie, że nie jest sama.