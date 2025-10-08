Aresztowany na trzy miesiące za ciężkie uszkodzenie ciała Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu z Woli zatrzymali mężczyznę podejrzanego o ciężkie uszkodzenie ciała. Do zdarzenia doszło pod koniec września br. Z ustaleń wynika, że sprawca zaatakował pokrzywdzonego, zadawał mu ciosy pięścią w twarz, powodując u niego ciężkie obrażenia ciała. Mężczyzna został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala. Po usłyszeniu zarzutu podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące.

Policjanci z wolskiej patrolówki otrzymali zgłoszenie w sprawie pobicia mężczyzny. Na miejscu karetka pogotowia zabrała pokrzywdzonego do szpitala z obrażeniami twarzy. Funkcjonariusze ustalili wstępnie, że pokrzywdzony zareagował na zachowanie sprawcy, który w pobliżu przystanku zaczepiał ludzi. Kiedy wracał z restauracji, sprawca w odwecie zaatakował go. Pomiędzy mężczyznami początkowo doszło do sprzeczki słownej. W końcu sprawca zaatakował pokrzywdzonego i zadawał mu ciosy pięścią w twarz. Na to zareagowali pracownicy pobliskiej restauracji, sprawca uciekł.

W sprawie zostało przyjęte zawiadomienie o przestępstwie, policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu rozpoczęli ustalenia i namierzyli sprawcę. 33-latek wpadł w ich ręce i trafił do policyjnej celi. Okazało się, że mężczyzna był już wcześniej notowany za inne przestępstwa m.in. za posiadanie narkotyków.

Śledczy zgromadzili materiał dowodowy. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała, w wyniku czego pokrzywdzony stracił wzrok w jednym oku. Decyzją sądu 33-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Teraz może grozić mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.