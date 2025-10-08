Zranił współlokatora nożem - został tymczasowo aresztowany Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Raciborza zatrzymali 32-letniego obywatela Kolumbii, który ugodził nożem swojego współlokatora – obywatela Meksyku. Do zdarzenia doszło w sobotę w jednym z mieszkań w Pietrowicach Wielkich. Dzięki szybkiej reakcji służb poszkodowany mężczyzna otrzymał pomoc medyczną i został przewieziony do szpitala.

W sobotę, 04.10.2025 r., dyżurny raciborskiej komendy otrzymał zgłoszenie o rannym mężczyźnie na ulicy 1 Maja w Pietrowicach Wielkich. Na miejsce pojechał patrol Policji oraz zespół pogotowia ratunkowego. Mundurowi ustalili, że 27-letni obywatel Meksyku został ugodzony nożem w okolice klatki piersiowej.

Podczas pracy nad sprawą policjanci ustalili, że mężczyźni, którzy byli współlokatorami, wcześniej wspólnie spożywali alkohol. W pewnym momencie między nimi doszło do awantury, w trakcie której 32-letni obywatel Kolumbii sięgnął po nóż i zranił swojego współmieszkańca. Poszkodowany zdołał opuścić mieszkanie i wezwać pomoc. Ratownicy udzielili mu pomocy na miejscu, po czym przewieźli do szpitala.

Podejrzewany został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Raciborzu sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.