Zatrzymani za przemyt balonami meteorologicznymi Data publikacji 08.10.2025

Funkcjonariusze Placówki SG w Kuźnicy wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod nadzorem Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku zatrzymali w gminie Kuźnica dwóch obywateli Polski. Zatrzymani 21-letni mężczyźni podejrzani są m.in. o przemyt wyrobów tytoniowych przy pomocy balonów meteorologicznych przez granicę polsko-białoruską. W czynnościach udział brali również przewodnicy z psami służbowymi KAS. W miejscach zamieszkania zatrzymanych osób zabezpieczono przedmioty stanowiące dowód w sprawie między innymi telefony, karty sim, urządzenia służące do lokalizacji wysyłanych balonów. Jeden z mężczyzn postanowieniem sądu został aresztowany na okres 3 miesięcy, drugi z zatrzymanych otrzymał dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakaz kontaktowania się z innymi ustalonymi osobami w sprawie.

Wykorzystywanie balonów meteorologicznych do przemytu papierosów sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu. Takie balony mogą być napełnione wodorem, który w odpowiedniej proporcji z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową. W przypadku zauważenia balonu meteorologicznego należy przede wszystkim informować służby.