Inauguracja Dni Seniora w ZUS pod hasłem „Świadome decyzje - bezpieczny senior” Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj 7 października 2025 roku, w Centrum Alzheimera w Warszawie zainaugurowano tegoroczne Dni Seniora odbywające się pod hasłem „Świadome decyzje - bezpieczny senior”. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. nadinsp. Roman Kuster Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, Zbigniew Derdziuk - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Marcin Kawiński - Zastępca Rzecznika Finansowego, Marzanna Bieńkowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Elżbieta Ostrowska - Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz Jarosław Gnioska - Dyrektor Centrum Alzheimera.

Celem tegorocznej edycji jest zachęcenie seniorów do zdrowego trybu życia i aktywności, upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz przysługujących świadczeniach. Wybór Centrum Alzheimera jako miejsca inauguracji podkreśliło, że troska o seniorów obejmuje nie tylko ochronę przed oszustwami, ale również wsparcie zdrowia i poprawę jakości życia osób starszych.

Podczas oficjalnej części uroczystości nadinsp. Roman Kuster Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji wskazał m.in. , że Policja od wielu lat prowadzi działania profilaktyczne skierowane do osób starszych. Dzięki współpracy z instytucjami publicznymi, takimi jak ZUS , możemy skutecznie edukować, ostrzegać i wspierać seniorów w podejmowaniu świadomych decyzji. Naszym wspólnym celem jest ograniczenie przestępczości wymierzonej w osoby starsze.

W ramach wydarzenia odbyły się dwa panele dyskusyjne, z których jeden poświęcony był tematyce bezpieczeństwa finansowego seniorów. Panel zgromadził ekspertów różnych instytucji publicznych. Uczestniczył w nim m.in. insp. Robert Kumor Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, który omówił działania Policji w zakresie profilaktyki społecznej oraz przedstawił aktualne statystyki, zwracając uwagę na skalę zjawiska i konieczność wzmacniania działań edukacyjnych.

W trakcie inauguracji Policja zaprezentowała stoisko profilaktyczne, przy którym uczestnicy mogli uzyskać porady dotyczące ochrony przed różnymi metodami oszustw, zapoznać się z materiałami edukacyjnymi oraz dowiedzieć się, jak reagować w przypadku prób wyłudzeń podszywających się pod instytucje publiczne oszustów. Promowano również Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa jako jedną z możliwych form komunikacji społeczeństwa z Policją, która umożliwia m.in. nanoszenie zagrożeń, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa Podkreślić należy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

Dni Seniora w ZUS to cykl spotkań, wykładów i inicjatyw realizowanych w całej Polsce. Wspólne działania Policji i ZUS stanowią przykład skutecznej współpracy instytucji publicznych na rzecz podnoszenia świadomości społecznej oraz poprawy bezpieczeństwa osób starszych.

Tekst: Biuro Prewencji KGP

Foto: Krzysztof Chrzanowski Gazeta Policyjna