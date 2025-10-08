Inauguracja Dni Seniora w ZUS pod hasłem „Świadome decyzje - bezpieczny senior”
7 października 2025 roku, w Centrum Alzheimera w Warszawie zainaugurowano tegoroczne Dni Seniora odbywające się pod hasłem „Świadome decyzje - bezpieczny senior”. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. nadinsp. Roman Kuster Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, Zbigniew Derdziuk - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Marcin Kawiński - Zastępca Rzecznika Finansowego, Marzanna Bieńkowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Elżbieta Ostrowska - Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz Jarosław Gnioska - Dyrektor Centrum Alzheimera.
Celem tegorocznej edycji jest zachęcenie seniorów do zdrowego trybu życia i aktywności, upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz przysługujących świadczeniach. Wybór Centrum Alzheimera jako miejsca inauguracji podkreśliło, że troska o seniorów obejmuje nie tylko ochronę przed oszustwami, ale również wsparcie zdrowia i poprawę jakości życia osób starszych.
Podczas oficjalnej części uroczystości nadinsp. Roman Kuster Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji wskazał m.in., że Policja od wielu lat prowadzi działania profilaktyczne skierowane do osób starszych. Dzięki współpracy z instytucjami publicznymi, takimi jak ZUS, możemy skutecznie edukować, ostrzegać i wspierać seniorów w podejmowaniu świadomych decyzji. Naszym wspólnym celem jest ograniczenie przestępczości wymierzonej w osoby starsze.
W ramach wydarzenia odbyły się dwa panele dyskusyjne, z których jeden poświęcony był tematyce bezpieczeństwa finansowego seniorów. Panel zgromadził ekspertów różnych instytucji publicznych. Uczestniczył w nim m.in. insp. Robert Kumor Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, który omówił działania Policji w zakresie profilaktyki społecznej oraz przedstawił aktualne statystyki, zwracając uwagę na skalę zjawiska i konieczność wzmacniania działań edukacyjnych.
W trakcie inauguracji Policja zaprezentowała stoisko profilaktyczne, przy którym uczestnicy mogli uzyskać porady dotyczące ochrony przed różnymi metodami oszustw, zapoznać się z materiałami edukacyjnymi oraz dowiedzieć się, jak reagować w przypadku prób wyłudzeń podszywających się pod instytucje publiczne oszustów. Promowano również Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa jako jedną z możliwych form komunikacji społeczeństwa z Policją, która umożliwia m.in. nanoszenie zagrożeń, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa Podkreślić należy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
Dni Seniora w ZUS to cykl spotkań, wykładów i inicjatyw realizowanych w całej Polsce. Wspólne działania Policji i ZUS stanowią przykład skutecznej współpracy instytucji publicznych na rzecz podnoszenia świadomości społecznej oraz poprawy bezpieczeństwa osób starszych.
Tekst: Biuro Prewencji KGP
Foto: Krzysztof Chrzanowski Gazeta Policyjna