Zarzuty za atak na ratownika medycznego

Bielscy policjanci zatrzymali 28-latka, który zaatakował ratownika medycznego. Do zdarzenia doszło na ulicy, kiedy medycy udzielali pomocy nietrzeźwemu mężczyźnie. Mieszkaniec powiatu hajnowskiego stał się agresywny słownie i fizycznie, wyzywał ratownika, szarpał go oraz groził. Podejrzany usłyszał trzy zarzuty. Odpowie za to przed sądem w trybie przyśpieszonym. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Bielscy policjanci zostali wezwani do pomocy załodze karetki pogotowia. Ze zgłoszenia wynikało, że 28-latek, któremu udzielano pomocy, zaatakował ratownika. Na miejscu mundurowi ustalili, że medycy udzielali pomocy nietrzeźwemu, nieprzytomnemu mężczyźnie leżącemu na jednym z osiedli w mieście. Ratownicy postanowili przewieźć nieprzytomnego mężczyznę do szpitala. Przenieśli chorego do karetki i tam jeden z medyków, dbając o bezpieczeństwo mężczyzny podczas podróży, chciał przypiąć go pasami bezpieczeństwa. Wówczas 28-latek ocknął się i zaczął się zachowywać bardzo agresywnie wobec ratownika. Mężczyzna wyzywał wulgarnie ratownika, groził mu i szarpał, czego wynikiem były porwane spodnie medyka. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci mężczyzna nadal zachowywał się agresywnie i nie chciał wykonywać poleceń mundurowych. 28-latek został dowieziony do szpitala. Po badaniu trafił do policyjnego aresztu. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał trzy zarzuty: znieważenia i naruszenia nietykalności ratownika medycznego oraz groźbą i przemocą zmuszania go do zaniechania podjętej czynności.

Dziś sąd rozpatrzy jego sprawę w trybie przyspieszonym. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.