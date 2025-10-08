Dzielnicowi zaopiekowali się zdezorientowaną seniorką Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj „Pomagamy i chronimy”- tą dewizą kierują się policjanci codziennie wychodzący do służby. Dzięki natychmiastowej reakcji dzielnicowych z retkińskiego komisariatu na czas udzielono pomocy 83-latce.

Wczoraj, 7 października 2025 roku, policjanci z III Komisariatu Policji w Łodzi, zauważyli na ulicy Wileńskiej seniorkę, która stała w samej piżamie. Funkcjonariusze natychmiast do niej podeszli. 83-latka była zdezorientowana, nie potrafiła przypomnieć sobie swoich pełnych danych i nie wiedziała gdzie mieszka. Jeden z dzielnicowych okrył seniorkę kurtką i do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego oczekiwał z nią w radiowozie. W tym czasie drugi z funkcjonariuszy zauważył mężczyznę, który sprawiał wrażenie jakby kogoś szukał. Jak się okazało, 57-latek, nie zastał bliskiej mu osoby w mieszkaniu i rozpoczął jej poszukiwania. Była to napotkana przez mundurowych kobieta.

Przybyli na miejsce medycy z uwagi na wychłodzenie organizmu seniorki przetransportowali ją do szpitala na dalszą obserwację.

Nie bądźmy obojętni. Nasza empatyczna i czujna postawa oraz zwyczajne zainteresowanie się losem drugiego człowieka może uratować komuś życie i zdrowie. Gdy widzimy osobę ubraną w sposób niedostosowany do warunków pogodowych lub widocznie zagubioną, zdezorientowaną, idącą ulicami miasta, nie wahajmy się podejść i zapytać, czy nie potrzebuje pomocy, a w razie konieczności zawiadommy o tym właściwe służby. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.