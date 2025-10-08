Szybka reakcja przechodniów i policjantów uratowała życie kobiety Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj W piątek rano, około godziny 7:30, na ulicy Żeromskiego w Kwidzynie doszło do dramatycznej sytuacji. Przechodnie zauważyli leżącą na chodniku nieprzytomną kobietę wraz z trójką małych dzieci. Dzięki natychmiastowej reakcji świadka, a następnie interweniujących policjantów - sierż. szt. Krzysztofa Strelaua i st. post. Nataniela Wójtowicza, życie kobiety udało się uratować.

W piątek, 3 października, o godzinie 7:30, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie otrzymał zgłoszenie o kobiecie, która zasłabła na chodniku przy ul. Żeromskiego. Zgłoszenie pochodziło od świadków, którzy zauważyli nieprzytomną kobietę leżącą na ziemi. Przy niej znajdowała się trójka małych dzieci.

Jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych jeden z mężczyzn, będący świadkiem zdarzenia, natychmiast rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Gdy na miejsce dotarł patrol Policji, funkcjonariusze przejęli prowadzenie czynności ratunkowych. Kobieta nie wykazywała oznak życia, dlatego policjanci kontynuowali uciskanie klatki piersiowej, aż do momentu przyjazdu karetki pogotowia. Jeszcze przed przybyciem ratowników medycznych kobieta odzyskała funkcje życiowe. Następnie została przekazana załodze karetki i przewieziona do szpitala w Sztumie.

Po tym, jak kobieta została zabrana przez ratowników, policjanci zaopiekowali się trójką jej małych dzieci w wieku 6 lat, 1 roku i 2 miesiący. Mundurowi zadbali o ich bezpieczeństwo i spokój w tej trudnej sytuacji. Z uwagi na niską temperaturę umieścili dzieci w radiowozie, aby zapobiec wychłodzeniu, a następnie przekazali je pod opiekę rodziny.

Dzięki wzorowej postawie przechodnia, który jako pierwszy ruszył z pomocą oraz szybkim i zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy sierż. szt. Krzysztofa Strelaua i st. post. Nataniela Wójtowicza, życie kobiety udało się uratować. To pokazuje, jak ważna jest empatia i reakcja w sytuacjach zagrożenia życia.

Policja apeluje, aby w podobnych przypadkach nie pozostawać obojętnym. Najważniejsze kroki, jakie należy podjąć, to:

Sprawdzenie bezpieczeństwa miejsca zdarzenia – zanim podejdziemy do osoby poszkodowanej, upewnijmy się, że nic nam nie zagraża.

Ocena stanu osoby poszkodowanej – sprawdzenie przytomności i oddechu.

Natychmiastowe wezwanie pomocy – numer alarmowy 112.

Podjęcie uciskania klatki piersiowej – w przypadku braku oddechu należy uciskać klatkę piersiową w tempie około 100–120 razy na minutę, aż do przyjazdu ratowników.



W takich sytuacjach każda minuta ma ogromne znaczenie. Dzisiejsze zdarzenie jest przykładem, że dzięki odwadze i szybkiej reakcji świadka oraz profesjonalnym działaniom policjantów można uratować życie i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w dramatycznych okolicznościach.