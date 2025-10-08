Jeleniogórscy policjanci po pościgu zatrzymali 30-latka podejrzewanego m.in. o kradzież pojazdu i czynną napaść na funkcjonariusza Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu lwóweckiego, który podejrzewany jest o kradzież pojazdu, czynną napaść na funkcjonariusza, kierowanie pod wpływem środków odurzających, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia innych osób. Do zdarzenia doszło 7 października 2025 roku na terenie Czech i na terenie powiatu karkonoskiego. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie on przed sądem, a grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

7 października 2025 roku, około godziny 16.10 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze został powiadomiony przez stronę czeską o prowadzonym pościgu transgranicznym. Czescy policjanci ścigali kierowcę pojazdu marki Fiat Ducato, który jak ustalono został skradziony na terytorium Czech. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał w kierunku Polski, w stronę Jakuszyc.

Na wysokości Piechowic jeleniogórscy policjanci zorganizowali posterunek blokadowy. Kierowca, widząc funkcjonariuszy, zatrzymał pojazd, po czym próbował zawrócić, a następnie ruszył wprost na jednego z policjantów. Wobec bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia funkcjonariusza, inny policjant oddał strzały ostrzegawcze w celu unieruchomienia pojazdu. Pomimo to kierowca kontynuował ucieczkę, łamiąc liczne przepisy ruchu drogowego i stwarzając poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Kilka kilometrów dalej, w Wojcieszycach, mężczyzna zjechał z drogi głównej na łąkę, porzucił samochód i podjął próbę ucieczki pieszo. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez funkcjonariuszy ze Szklarskiej Poręby. Zatrzymanym okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego. Zachowanie mężczyzny wskazywało, że może on znajdować się pod wpływem środków odurzających – wstępne badanie testerem potwierdziło te przypuszczenia.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze czynności procesowe. Dziś usłyszy zarzuty m.in . kradzieży pojazdu, czynnej napaści na funkcjonariusza Policji, kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz narażenia życia i zdrowia innych osób. Za popełnione przestępstwa grozić mu może kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Policjanci przypominają, że ucieczka przed kontrolą drogową to poważne przestępstwo, za które grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy kierowca stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób, konsekwencje mogą być znacznie surowsze.

Apelujemy również o rozsądek i odpowiedzialność za kierownicą. Wsiadanie do pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających to nie tylko łamanie prawa, ale przede wszystkim narażanie życia swojego i innych uczestników ruchu drogowego.

Policja przypomina:

W przypadku próby zatrzymania przez funkcjonariuszy zatrzymaj się natychmiast i postępuj zgodnie z ich poleceniami.

Nie podejmuj ryzyka ucieczki - każda taka próba i tak kończy się zatrzymaniem, a jej skutki prawne są bardzo poważne.