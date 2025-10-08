Szczęśliwe zakończenie poszukiwań zaginionego 50-latka Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie 50-letniego mężczyzny, który 3 października wysiadł z autobusu w rejonie kompleksu leśnego w okolicy miejscowości Pozezdrze. Do poszukiwań prowadzonych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie dołączyli strażacy, funkcjonariusz Straży Granicznej, rodzina i znajomi oraz przewodnicy z psami służbowymi z KPP w Ełku. W wyniku wspólnych działań mężczyzna został odnaleziony.

We wtorek, 07.10.2025 r., policjanci Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie prowadzili poszukiwania 50-letniego mężczyzny, który 3.10.2025 r., wysiadł z autobusu w rejonie kompleksu leśnego w okolicy miejscowości Pozezdrze i od tamtej pory nie wrócił do miejsca zamieszkania. Policjanci natychmiast rozpoczęli działania mające na celu odnalezienie mężczyzny. Do poszukiwań zaangażowano strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie, OSP z Pozezdrza i Kut, operatora bezzałogowego statku powietrznego ze Straży Graniczej w Kętrzynie oraz przewodników psów służbowych z Komendy Powiatowej Policji w Ełku z psami tropiącymi.

Węgorzewscy policjanci uzyskali informację od napotkanych osób, w jakim miejscu ostatni raz był widziany zaginiony 50-latek. W związku z tym przeszukano wskazany kierunek w głąb lasu. Do działań włączyli się przewodnicy psów służbowych wraz ze swoimi czworonożnymi partnerkami – Leią i Iskrą. Po przybyciu na miejsce, psy otrzymały do nawęszenia element garderoby zaginionego i natychmiast podjęły trop. Po ponad 3 kilometrach pracy przewodników - st. asp. Mariusza Sulewskiego i asp. Dawida Buraczewskiego z psami, mężczyzna został odnaleziony. Strażacy udzielili 50-latkowi pierwszej pomocy i na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Po przebadaniu mężczyzna został przekazany pod opiekę rodziny.

Policjanci dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w poszukiwania.