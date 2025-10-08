Ukradł złotą i srebrną biżuterię o wartości blisko 160 tys. zł - został zatrzymany przez głubczyckich policjantów Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach zatrzymali 38-letniego mieszkańca gminy, podejrzanego o kradzież złotej oraz srebrnej manufaktury jubilerskiej, a także złotych monet. Mundurowi odzyskali cześć skradzionego mienia, które zostało zabezpieczone na czas postępowania. Zatrzymany 38-latek usłyszał łącznie 17 zarzutów kradzieży. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia.

Do policjantów z Głubczyc zgłosił się jeden z przedsiębiorców, który poinformował funkcjonariuszy o kradzieży złota oraz srebrnej manufaktury jubilerskiej, a także złotych monet z jego pracowni. Jak wynikało z relacji zgłaszającego, do jego zakładu przychodził mężczyzna, który dorabiał sobie poprzez sprzątanie w pracowni oraz w jego mieszkaniu. Jakiś czas temu właściciel pracowni złotniczej zorientował się, że znika mu biżuteria. Jak przekazał śledczym, podejrzewał o ten proceder właśnie swojego „pomocnika”.

Kilka dni temu poszkodowany odwiedził swojego pracownika w jego mieszkaniu w celu wyjaśnienia swoich podejrzeń. W jednym z pomieszczeń „natknął” się na umowę konsumencką pożyczki lombardowej, kolejne znalazł zawinięte w rulon w kieszeni kurtki. Widząc ilość zgromadzonych umów, jubiler zgłosił sprawę na Policję.

Policjanci od razu rozpoczęli swoje działania. Po niespełna dwóch godzinach od zgłoszenia podejrzany mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu. Funkcjonariusze w jednym z pomieszczeń podczas przeszukania znaleźli kolejne skradzione wyroby jubilerskie. W tym samym czasie koleni policjanci zabezpieczyli w lombardzie pochodzące z kradzieży pierścionki, kolczyki oraz zawieszki na łączną kwotę blisko 13 tys. zł. W toku prowadzonych czynności ustalono, że mężczyzna w okresie od stycznia 2024 r. do września 2025 r. systematycznie wynosił z zakładu jubilerskiego biżuterię na łączną kwotę prawie 160 tys. zł.

38-latek został przewieziony do głubczyckiej jednostki. Śledczy przedstawili mu łącznie 17 zarzutów kradzieży. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia.