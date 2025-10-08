Gdy liczy się każda sekunda: Policja szkoli się, by ratować ludzi w kryzysie samobójczym Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj To nie są zwykłe zajęcia. Negocjatorzy, psychologowie i koordynatorzy przechodzą intensywny cykl szkoleń, by wprowadzić nowe, ogólnopolskie standardy interwencji wobec osób w kryzysie suicydalnym.

7 października 2025 r. to data, która może okazać się przełomowa w propagowaniu działań prewencyjnych i profilaktycznych zwiększających świadomość dotyczącą problemu samobójstw. Tego dnia w Komendzie Głównej Policji zainaugurowano cykl specjalistycznych szkoleń, mających na celu podniesienie kompetencji funkcjonariuszy w zakresie interwencji wobec osób w kryzysie suicydalnym. Jest on realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025.

Policjanci pełniący służbę patrolowo-interwencyjną to często pierwsi, a czasem jedyni, interweniujący w sytuacjach zagrożenia życia. Zjawisko kryzysu psychicznego i zachowań samobójczych jest niestety coraz powszechniejsze, dlatego profesjonalna wiedza z tego zakresu staje się niezbędna, by móc skutecznie udzielić pomocy.

Cykl szkoleń kaskadowych został zaprojektowany z myślą o efektywnym przekazywaniu wiedzy. W szkoleniu inauguracyjnym udział wzięli: negocjatorzy, psychologowie oraz przedstawiciele wydziałów prewencji odpowiedzialni za organizację służby prewencyjnej z komend wojewódzkich Policji w Lublinie, Łodzi, Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu. Szkolenia te będą realizowane przez cały październik 2025 roku, a docelowo są przewidziane dla wszystkich garnizonów Policji. To właśnie ten zespół - po zdobyciu wiedzy - przekaże nowe kompetencje dalej, w szczególności funkcjonariuszom pełniącym służbę patrolowo-interwencyjną, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami w kryzysie.

Program bazuje na nowo opracowanych i niezwykle ważnych „Standardach postępowania dla służb mundurowych dotyczących kontaktu z osobami w kryzysie samobójczym, po próbie samobójczej i w żałobie po śmierci samobójczej”.

Szkolenie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne. Pierwszy, dotyczący etiologii oraz skali zjawiska samobójstw, poprowadził prof. Norbert Malec z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Drugi, z zakresu udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej, prowadziła Pani Izabela Solarska – Naczelnik Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji KGP . Trzeci blok poświęcony był standardom postępowania dla służb mundurowych dotyczącym kontaktów z osobą podejmującą próbę samobójczą i został poprowadzony przez mł. insp. dr Dorotę Pater z Biura Prewencji KGP, kom. Pawła Frąckiewicza - Krajowego Koordynatora ds. Negocjacji Policyjnych z Głównego Sztabu Policji KGP oraz przedstawiciela Sekcji Negocjacji Wydziału Szkoleniowo-Bojowego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

W trakcie warsztatów nie zabrakło czasu na burzę mózgów i wymianę doświadczeń. Uczestnicy dzielili się swoimi przeżyciami z trudnych interwencji, a co najważniejsze - zgłaszali konkretne opinie i sugestie dotyczące przyszłego modelu szkolenia dla funkcjonariuszy służby patrolowej. Dzięki temu program, który trafi do tysięcy policjantów w całej Polsce, ma być maksymalnie dostosowany do realiów ich codziennej służby.

Codziennie policjanci stają na pierwszej linii frontu walki o ludzkie życie, nierzadko w obliczu dramatów związanych z kryzysem psychicznym. Zdarzeniom suicydalnym można i trzeba zapobiegać, a zwiększenie kompetencji służb jest bardzo ważnym czynnikiem w niwelowaniu skali tego zjawiska. Właśnie dlatego te szkolenia są tak istotne. To realna inwestycja w bezpieczeństwo psychiczne społeczeństwa i wyposażenie policjantów w narzędzia, dzięki którym w kryzysowej chwili, zamiast bezradności, będą mogli zaoferować profesjonalną pomoc, ratując ludzkie życie. Gdy liczy się każda sekunda, specjalistyczna wiedza staje się najcenniejszym wyposażeniem funkcjonariusza.

(Biuro Prewencji KGP)