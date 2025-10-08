Dzielnicowe pomogły seniorce Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowe zaopiekowały się 77-latką, która zdezorientowana i wystraszona nie potrafiła znaleźć drogi do swojego domu. Mundurowe wezwały do pomocy załogę pogotowia ratunkowego. Po badaniu policjantki pomogły w jej bezpiecznym powrocie do miejsca zamieszkania.

Dwie dzielnicowe udając się w obchód rejonu służbowego, w ramach realizacji zadania dotyczącego bezpieczeństwa, na ogródkach działkowych zauważyły starszą kobietę. Zaniepokojone podeszły do niej i rozpoczęły rozmowę. Seniorka twierdziła, że doszła do Kołobrzegu pieszo z Darłowa i nie pamięta gdzie jest jej dom. Kobieta wypowiadała się nielogicznie i nie była zorientowana co do aktualnego miejsca i czasu. W związku z tym policjantki zdecydowały o niezwłocznym powiadomieniu załogi pogotowia ratunkowego. Po badaniach okazało się, że na szczęście jej stan zdrowia nie wymagał hospitalizacji. Dzielnicowe ustaliły miejsce zamieszkania kobiety oraz jej opiekunów, a po badaniach bezpiecznie odwiozły ją do domu.

Pamiętajmy! Widząc zdezorientowaną osobę nie pozostawiajmy jej bez pomocy.

Widząc zdezorientowaną osobę należy zaproponować pomoc, a po potwierdzeniu, że pomoc jest potrzebna, można odprowadzić ją do domu lub powiadomić służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112.