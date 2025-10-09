Znaleziono ciało w poszukiwaniach Małgorzaty Wnuczek Data publikacji 09.10.2025 Powrót Drukuj Po otrzymaniu informacji od polskich policjantów i prokuratorów z Bydgoszczy - pod kierownictwem Tactical Support Team (TST) i przy wsparciu specjalistów kryminalistyki - brytyjscy policjanci rozpoczęli prace wykopaliskowe na nieużytkach w pobliżu Great Central Way, niedaleko Watkin Road, w Lester. Funkcjonariusze prowadzący przeszukiwanie terenu odnaleźli ludzkie szczątki. Przeprowadzone zostaną dalsze badania kryminalistyczne w celu ustalenia tożsamości osoby, której dotyczą.

Specjalistyczni funkcjonariusze prowadzący przeszukiwania terenu w rejonie Great Central Way w ramach śledztwa dotyczącego zaginięcia Małgorzaty Wnuczek odnaleźli ludzkie szczątki.

Obecnie nie wiadomo, czy szczątki należą do Pani Wnuczek. Przeprowadzone zostaną dalsze badania kryminalistyczne w celu ustalenia tożsamości osoby, której dotyczą. Pomimo odnalezienia szczątków, przeszukiwanie okolicy wciąż trwa.

Policjanci są w kontakcie z rodziną Pani Wnuczek oraz udzielają jej wsparcia. Rodzina zaapelowała o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie. Policjanci są również w kontakcie z KWP Bydgoszcz w Polsce.

We wtorek 30 września rozpoczęto przeszukiwania zarośniętego terenu przy Great Central Way, w pobliżu Watkin Road, w celu odnalezienia czegokolwiek, co mogłoby pomoc ustalić, co się z nią stało. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Detective Superintendent Jenni Greenway, główna oficer prowadząca śledztwo, powiedziała:

”Rozumiem, z ta wiadomość może być szokiem dla społeczności, jednak mam nadzieje, że to odkrycie dostarczy nam informacji, które pomogą zrozumieć, co mogło się wydarzyć lub co się nie wydarzyło w sprawie Małgorzaty.

Funkcjonariusze pozostają w kontakcie z jej rodzina oraz udzielają jej wsparcia w tym niewątpliwie trudnym czasie.

Policjanci będą nadal obecni w rejonie Watkin Road, aby prowadzić dalsze czynności oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom okolicy”.

Komunikat z 2023 roku: Zaginięcie Małgorzaty Wnuczek z roku 2006. Wracamy do sprawy!

Komunikat Policji z Lester

Specialist officers searching land off the Great Central Way as part of an investigation into the disappearance of Malgorzata Wnuczek have found human remains.

It is unknown at this time whether the remains are that of Ms Wnuczek and further forensic tests will be undertaken to establish the identity of the person in question. Though remains have been found, a search of the area is continuing.

Officers are in contact with Ms Wnuczek’s family and are providing support to them. Her family have asked that their privacy is respected at this time. Officers are also remain in contact with KWP Bydgoszcz in Poland.

On Tuesday 30 September, a search on scrubland off the Great Central Way, near Watkin Road, began to locate anything that could help us find out what happened to her. Details of this can be found here.

Detective Superintendent Jenni Greenway, the senior investigating officer, said: “While I appreciate this news may come as a shock to the community, I hope this discovery will provide us with information that helps us understand what may or may not have happened to Malgorzata.

“Officers are in contact with her family and are providing support to them at what is undoubtedly a difficult time.

“Officers will remain in the Watkin Road area to carry out further work and also provide reassurance to those living nearby”.

Źródło: Komunikat Policji z Lester