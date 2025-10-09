Wystawiono za nim czerwoną notę Interpolu. Zatrzymali go sochaczewscy policjanci Data publikacji 09.10.2025 Powrót Drukuj Po kolizji miał odebrać samochód należący do znajomego, ale zamiast tego trafił za kraty. Obywatel Ukrainy poszukiwany przez Interpol został zatrzymany przez policjantów z Sochaczewa. Sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 40-latka.

Kilka dni temu w Sochaczewie na ulicy Pokoju doszło do kolizji z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Na miejsce wezwano policjantów, którzy na sprawcę wykroczenia nałożyli mandat karny. W stosunku do drugiego kierowcy sporządzono dokumentację do wniosku o ukaranie, ponieważ w chwili zdarzenia nie posiadał uprawnień do kierowania.

Na miejsce kolizji przyjechał 40-letni obywatel Ukrainy, który miał przejąć pojazd należący do znajomego. Okazało się jednak, że mężczyzna jest poszukiwany przez Interpol i wystawiono za nim czerwoną notę. Zarzuca mu się, że w 2023 roku w Tarnopolu, będąc w stanie nietrzeźwości doprowadził do zdarzenia drogowego, w którym ranna została pasażerka. W 2024 roku tamtejszy sąd wydał nakaz aresztowania. Za obywatelem Ukrainy wydano czerwoną notę Interpolu.

Mężczyzna został zatrzymany, a dzień później doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Płocku, gdzie wykonano z nim czynności. Prokurator skierował wniosek do Sądu Okręgowego w Płocku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 40-latka i o wykonanie przekazania do Ukrainy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i tymczasowo aresztował obywatela Ukrainy.