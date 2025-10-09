50-latek z powiatu lubartowskiego odpowie za nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych Data publikacji 09.10.2025 Powrót Drukuj Przedwczoraj, lubartowscy policjanci wraz z funkcjonariuszami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie zabezpieczyli materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie zarzutu 50-letniemu mieszkańcowi powiatu lubartowskiego. Mężczyzna wbrew obowiązującym przepisom składował odpady niebezpieczne, m.in. lepik, papę i wełnę mineralną w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Przedwczoraj, w toku czynności funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego lubartowskiej komendy wraz z funkcjonariuszami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Lublinie ustalili, że w jednej z miejscowości na terenie powiatu mogą być nielegalnie składowane odpady klasyfikowane jako niebezpieczne.

Funkcjonariusze udali się pod wskazany adres, gdzie zauważyli samochód ciężarowy, którego kierowca właśnie wysypywał odpady do dawnego wyrobiska po piachu. Na miejscu pracowała również koparka. Jak ustalili funkcjonariusze, wśród odpadów znajdowały się m.in. lepik, papa oraz wełna mineralna – substancje uznawane za niebezpieczne dla środowiska.

Do czynności został zatrzymany 50-letni mieszkaniec powiatu lubartowskiego. Mężczyzna odpowie za składowanie odpadów niebezpiecznych w sposób niezgodny z przepisami. Zgodnie z obowiązującym prawem, za takie działanie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że nielegalne składowanie odpadów, zwłaszcza tych uznawanych za niebezpieczne, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Wszelkie przypadki podejrzanych transportów odpadów lub ich nielegalnego porzucania należy niezwłocznie zgłaszać służbom – na numer alarmowy 112.

Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo i czystość naszego środowiska.