Przyjęcia do Policji w liczbach - rośnie zainteresowanie służbą
Pomorska Policja odnotowuje rekordowe zainteresowanie służbą. Od początku 2025 roku do końca września złożono 2003 aplikacje o przyjęcie do służby w Policji. Dla porównania – w analogicznym okresie 2024 roku wpłynęło 1109 aplikacji, a w 2023 roku – 693. Oznacza to wzrost liczby zgłoszeń o 80,61% w porównaniu z rokiem ubiegłym i aż 189,03% względem roku 2023.
Wzrost liczby kandydatów przekłada się bezpośrednio na większą liczbę przyjętych do służby. W ciągu 9 miesięcy szeregi pomorskiej Policji zasiliło 293 nowych funkcjonariuszy.
Porównując - do końca września zeszłego roku przyjęliśmy 215 osób, a w 2023 roku – 162. Jest to wzrost o 36,28% względem 2024 r. i 80,86% w porównaniu z 2023 r.
Dlaczego warto wybrać służbę w Policji?
Służba w Policji to zawód pełen wyzwań i satysfakcji, który daje możliwość realnego wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców, a jednocześnie zapewnia stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie i liczne świadczenia.
Wynagrodzenie netto:
- policjant po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego:
- do 26. roku życia – 6102 zł,
- powyżej 26. roku życia – 5627 zł.
- kursant podczas szkolenia zawodowego podstawowego:
- do 26. roku życia – 5738 zł,
- powyżej 26. roku życia – 5432 zł.
Funkcjonariusze pełniący służbę w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku otrzymują dodatkowe 500 zł miesięcznie.
Dodatkowe korzyści służby:
- prawo do emerytury po 25 latach służby,
- nagrody roczne, jubileuszowe i motywacyjne,
- dodatki finansowe (m.in. „trzynastka”, mundurówka, dopłaty do wypoczynku i dojazdów, dodatek mieszkaniowy),
- płatne nadgodziny,
- możliwość podjęcia studiów I stopnia na kierunku Nauka o Policji,
- jasna ścieżka awansu i rozwoju zawodowego.
Kto może zostać policjantem?
Kandydat do służby w Policji musi posiadać:
- obywatelstwo polskie i nieposzlakowaną opinię,
- pełnię praw publicznych,
- brak prawomocnego wyroku za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
- gotowość do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Jak złożyć dokumenty?
Dokumenty można dostarczyć do nas na dwa sposoby:
- osobiście – w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku lub w dowolnej komendzie miejskiej/powiatowej w województwie pomorskim,
- elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP.
Najbliższe terminy przyjęć do służby w 2025 roku:
- 23 października,
- 25 listopada,
- 30 grudnia.
Nie czekaj – nie zostało wiele czasu, by zdążyć jeszcze w tym roku!
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.dobor.pomorska.policja.gov.pl
(KWP w Gdańsku / kp)