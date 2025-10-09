Przyjęcia do Policji w liczbach - rośnie zainteresowanie służbą Data publikacji 09.10.2025 Powrót Drukuj Pomorska Policja odnotowuje rekordowe zainteresowanie służbą. Od początku 2025 roku do końca września złożono 2003 aplikacje o przyjęcie do służby w Policji. Dla porównania – w analogicznym okresie 2024 roku wpłynęło 1109 aplikacji, a w 2023 roku – 693. Oznacza to wzrost liczby zgłoszeń o 80,61% w porównaniu z rokiem ubiegłym i aż 189,03% względem roku 2023.

Wzrost liczby kandydatów przekłada się bezpośrednio na większą liczbę przyjętych do służby. W ciągu 9 miesięcy szeregi pomorskiej Policji zasiliło 293 nowych funkcjonariuszy.

Porównując - do końca września zeszłego roku przyjęliśmy 215 osób, a w 2023 roku – 162. Jest to wzrost o 36,28% względem 2024 r. i 80,86% w porównaniu z 2023 r.

Dlaczego warto wybrać służbę w Policji?

Służba w Policji to zawód pełen wyzwań i satysfakcji, który daje możliwość realnego wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców, a jednocześnie zapewnia stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie i liczne świadczenia.

Wynagrodzenie netto:

- policjant po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego:

do 26. roku życia – 6102 zł,

powyżej 26. roku życia – 5627 zł.

- kursant podczas szkolenia zawodowego podstawowego:

do 26. roku życia – 5738 zł,

powyżej 26. roku życia – 5432 zł.

Funkcjonariusze pełniący służbę w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku otrzymują dodatkowe 500 zł miesięcznie.

Dodatkowe korzyści służby:

prawo do emerytury po 25 latach służby,

nagrody roczne, jubileuszowe i motywacyjne,

dodatki finansowe (m.in. „trzynastka”, mundurówka, dopłaty do wypoczynku i dojazdów, dodatek mieszkaniowy),

płatne nadgodziny,

możliwość podjęcia studiów I stopnia na kierunku Nauka o Policji,

jasna ścieżka awansu i rozwoju zawodowego.

Kto może zostać policjantem?

Kandydat do służby w Policji musi posiadać:

obywatelstwo polskie i nieposzlakowaną opinię,

pełnię praw publicznych,

brak prawomocnego wyroku za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

zdolność fizyczną i psychiczną do służby,

gotowość do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Jak złożyć dokumenty?

Dokumenty można dostarczyć do nas na dwa sposoby:

osobiście – w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku lub w dowolnej komendzie miejskiej/powiatowej w województwie pomorskim,

elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP.

Najbliższe terminy przyjęć do służby w 2025 roku:

23 października,

25 listopada,

30 grudnia.

Nie czekaj – nie zostało wiele czasu, by zdążyć jeszcze w tym roku!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.dobor.pomorska.policja.gov.pl