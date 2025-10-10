Czujność siemiatyckiego dzielnicowego uratowała życie 77-latkowi Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki zaangażowaniu i czujności dzielnicowego z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach udało się uratować życie 77-letniego mężczyzny mieszkającego samotnie. Policjant zauważył, że od pewnego czasu nie widuje swojego podopiecznego, z którym utrzymywał regularny kontakt. Postanowił sprawdzić, co się dzieje. Okazało się, że senior od dwóch dni leżał na podłodze w mieszkaniu, nie mogąc wstać ani wezwać pomocy.

Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach od dłuższego czasu nie widywał jednego ze swoich podopiecznych, 77-letniego mieszkańca miasta, który mieszkał samotnie. Zaniepokojony jego nieobecnością, postanowił sprawdzić, co się z nim dzieje. Po dotarciu pod znany adres zapukał do drzwi, jednak nikt nie otwierał. Z wnętrza mieszkania dobiegało jedynie głośno grające radio. Policjant nie pozostał obojętny. Rozpytał sąsiadów, którzy również od kilku dni nie widzieli seniora. W tej sytuacji dzielnicowy zdecydował, że nie może tego tak zostawić.

Na miejsce wezwał strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, którzy wyważyli drzwi do mieszkania. Po wejściu do środka policjant znalazł swojego podopiecznego leżącego na podłodze. Jak ustalono, 77-latek od około dwóch dni nie był w stanie się podnieść. Był wyziębiony i odwodniony. Dzielnicowy natychmiast udzielił mu pierwszej pomocy i wezwał karetkę pogotowia. Ratownicy medyczni przewieźli seniora do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy. Dzięki szybkiej reakcji i empatii dzielnicowego udało się zapobiec tragedii.

Policjanci apelują! Interesujmy się losem naszych starszych sąsiadów i bliskich, zwłaszcza tych, którzy mieszkają samotnie. Czasem zwykła ludzka czujność może uratować komuś życie.