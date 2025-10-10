Policyjny dozór dla 41-latki, która okradała gości pensjonatu. Usłyszała 34 zarzuty Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej pracy kryminalnych z Komisariatu Policji w Darłowie 34 zarzuty za kradzieże z włamaniami usłyszała 41 – letnia mieszkanka powiatu sławieńskiego. Kobieta sprzątając pokoje w jednym z darłowskich ośrodków wypoczynków, regularnie okradała gości przeszukując ich rzeczy osobiste. Łupem nieuczciwej sprzątaczki padły pieniądze w łącznej kwocie blisko 12 tysięcy złotych. Prokurator zastosował wobec kobiety policyjny dozór.

Policjanci z Komisariatu Policji w Darłowie zostali powiadomieni o tym, iż w jednym z ośrodków wypoczynkowych na terenie miasta miało dojść do kradzieży pieniędzy. Pokrzywdzonymi w sprawie było kilku gości, którzy zauważyli, iż od kilku dni z zajmowanych przez nich pokoi sukcesywnie znika przechowywana tam gotówka. Straty oszacowali na łączną kwotę blisko 5 tysięcy złotych.

Sprawą od początku zajęli się darłowscy kryminalni. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili analizowali każdą informację, która mogłaby doprowadzić ich do sprawcy tego czynu. Zeznania świadków i zebrane w sprawie dowody nie pozostawiały wątpliwości mundurowych. Wynikiem pracy operacyjnych było ustalenie, że za tajemniczymi "zniknięciami" gotówki stała kobieta, która zatrudniła się jako sprzątaczka.

Policjanci zatrzymali 41-letnią mieszkankę powiatu sławieńskiego, która trafiła do policyjnego aresztu. Jak się okazało, sprawczyni pobierała klucze do pokoi pensjonariuszy i pod ich nieobecność kradła pieniądze.

W wyniku przeszukania jej miejsca zamieszkania funkcjonariusze znaleźli pieniądze w kwocie niemal 18 tysięcy złotych. W trakcie prowadzonych czynności kobieta przyznała, że niemal 12 tysięcy złotych ujawnionej gotówki ukradła w ten sam sposób innym osobom.

Policjanci przedstawili kobiecie 34 zarzuty kradzieży z włamaniem, do których się przyznała. Nie potrafiła wyjaśnić, co nią kierowało. Sprawa ma charakter rozwojowy, a niewykluczone są kolejne zarzuty wobec podejrzanego.

Prokuratura zastosowała wobec 41-latki środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Wkrótce materiały prowadzonego postępowania wraz aktem oskarżenia zostaną teraz skierowane do Sądu.

Za czyny, których dopuściła się kobieta grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.