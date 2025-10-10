Policyjny dozór dla 41-latki, która okradała gości pensjonatu. Usłyszała 34 zarzuty
Dzięki skutecznej pracy kryminalnych z Komisariatu Policji w Darłowie 34 zarzuty za kradzieże z włamaniami usłyszała 41 – letnia mieszkanka powiatu sławieńskiego. Kobieta sprzątając pokoje w jednym z darłowskich ośrodków wypoczynków, regularnie okradała gości przeszukując ich rzeczy osobiste. Łupem nieuczciwej sprzątaczki padły pieniądze w łącznej kwocie blisko 12 tysięcy złotych. Prokurator zastosował wobec kobiety policyjny dozór.
Policjanci z Komisariatu Policji w Darłowie zostali powiadomieni o tym, iż w jednym z ośrodków wypoczynkowych na terenie miasta miało dojść do kradzieży pieniędzy. Pokrzywdzonymi w sprawie było kilku gości, którzy zauważyli, iż od kilku dni z zajmowanych przez nich pokoi sukcesywnie znika przechowywana tam gotówka. Straty oszacowali na łączną kwotę blisko 5 tysięcy złotych.
Sprawą od początku zajęli się darłowscy kryminalni. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili analizowali każdą informację, która mogłaby doprowadzić ich do sprawcy tego czynu. Zeznania świadków i zebrane w sprawie dowody nie pozostawiały wątpliwości mundurowych. Wynikiem pracy operacyjnych było ustalenie, że za tajemniczymi "zniknięciami" gotówki stała kobieta, która zatrudniła się jako sprzątaczka.
Policjanci zatrzymali 41-letnią mieszkankę powiatu sławieńskiego, która trafiła do policyjnego aresztu. Jak się okazało, sprawczyni pobierała klucze do pokoi pensjonariuszy i pod ich nieobecność kradła pieniądze.
W wyniku przeszukania jej miejsca zamieszkania funkcjonariusze znaleźli pieniądze w kwocie niemal 18 tysięcy złotych. W trakcie prowadzonych czynności kobieta przyznała, że niemal 12 tysięcy złotych ujawnionej gotówki ukradła w ten sam sposób innym osobom.
Policjanci przedstawili kobiecie 34 zarzuty kradzieży z włamaniem, do których się przyznała. Nie potrafiła wyjaśnić, co nią kierowało. Sprawa ma charakter rozwojowy, a niewykluczone są kolejne zarzuty wobec podejrzanego.
Prokuratura zastosowała wobec 41-latki środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Wkrótce materiały prowadzonego postępowania wraz aktem oskarżenia zostaną teraz skierowane do Sądu.
Za czyny, których dopuściła się kobieta grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
(KWP w Szczecinie / kc)