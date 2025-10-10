Nielegalni migranci zatrzymani – wspólne działania Policji, Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj Podczas wspólnych działań żagańskich policjantów wraz z innymi służbami dokonano sprawdzenia legalności pobytu oraz zatrudnienia pracowników w jednej z firm na terenie powiatu żagańskiego. Na miejscu funkcjonariusze ujawnili jedenastu obywateli Kolumbii, którzy przebywają nielegalnie w Polsce. Mężczyźni zostali zatrzymani, a dalsze czynności z ich udziałem wykonuje Straż Graniczna.

W środę (8 października) dokonano sprawdzenia legalności pobytu na terenie Polski oraz zatrudnienia obcokrajowców w jednym z zakładów pracy w powiecie żagańskim. W ramach wspólnych działań Policji, Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy, sprawdzono wszystkie osoby, które w tym czasie przebywały na terenie firmy. W przypadku części osób funkcjonariusze nie mieli żadnych zastrzeżeń, posiadały one wszystkie wymagane dokumenty.

Po kontroli jedenastu obywateli Kolumbii ustalono, że przebywają w Polsce nielegalnie, nie posiadają wymaganych dokumentów dotyczących pobytu, jak również pozwoleń na wykonywanie pracy. Nielegalni migranci zostali zatrzymani i doprowadzeni do Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, gdzie wykonano z nimi dalsze czynności.