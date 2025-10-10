Tymczasowy areszt dla 34-latka zatrzymanego w sprawie cyberprzestępstw Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj Katowiccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 34-letniego obywatela Ukrainy, który brał udział w łańcuchu oszust internetowych. W jego mieszkaniu zabezpieczono sprzęt wykorzystywany do łamania haseł na kontach społecznościowych. Najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą katowickiej komendy nieustanie prowadzą działania ukierunkowane na zwalczanie cyberprzestępczości. Mundurowi rozpracowują osoby wykorzystujące nowoczesne technologie do popełniania przestępstw, w tym oszustw internetowych, które coraz częściej stają się poważnym zagrożeniem dla społeczeństwa.

W trakcie prowadzonych działań kryminalni ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie województwa mazowieckiego może przebywać mężczyzna mający związek z oszustwami metodą „na BLIK”. Podczas przeszukania lokalu policjanci odnaleźli na balkonie urządzenia służące do pozyskiwania i łamania haseł do kont w mediach społecznościowych. Były to modemy internetowe, routery WiFi oraz karty SIM.

Z ustaleń śledczych wynika, że przy użyciu zabezpieczonych urządzeń doszło przynajmniej do kilkukrotnego przełamania zabezpieczeń internetowych kont, a następnie oszustw metodą „na BLIK”.

34-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany, a następnie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe, gdzie usłyszał zarzuty bezprawnego uzyskania informacji. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Niewykluczone, że w toku dalszego postępowania mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty.

Za popełnione przestępstwo grozi kara do 2 lat więzienia.