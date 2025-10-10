Krakowski policjant sierż. Mateusz Towarnicki mistrzem Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj Pod koniec września br. w Łukowie odbyły się Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu, podczas których sierż. Mateusz Towarnicki, na co dzień pełniący służbę w Wydziale Prewencji w Komisariacie Policji III w Krakowie, wywalczył złoty medal w kategorii wagowej 63,5 kg w K1. Krakowski policjant jest utytułowanym zawodnikiem, który od lat zdobywa najwyższe lokaty m.in. w ogólnopolskich zawodach w boksie tajskim (Muay Thai) i Kickboxingu.

Od 26 do 28 września br. w Łukowie odbywały się Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu, w których rywalizowali ze sobą przedstawiciele różnych formacji m.in. wojska, policji, straży pożarnej, straży ochrony kolei, służby ochrony państwa itp. W turnieju brało udział 228 zawodników z 78 jednostek służb mundurowych z całego kraju, którzy zmagali się w 3 formułach Pointfighting, Kick Light i K1 Rules. W kategorii wagowej 63,5 kg w K1 złoty medal wywalczył sierż. Mateusz Towarnicki, policjant z Komisariatu Policji III w Krakowie. Wszystkie walki, które w tych dniach stoczył funkcjonariusz wygrał przez TKO (nokaut techniczny), finalnie zdobywając tytuł mistrzowski.

Mateusz Towarnicki od ponad 10 lat z powodzeniem trenuje boks tajski Muay Thai oraz Kickboxing. W tym czasie stoczył on ponad 50 walk, a wiele z nich zakończył zdobywając liczne medale i tytuły. Już w 2019 roku wywalczył Puchar Polski w Boksie Tajskim oraz został najlepszym zawodnikiem turnieju. W 2023 roku policjant wywalczył tytuł Mistrza Polski w Muay Thai, a rok później mistrzostwa te zakończył ze srebrnym medalem. W 2024 roku Mateusz Towarnicki został Mistrzem Polski Federacji WBC w Muay Thai. Ponadto ma on na swoim koncie liczne tytuły Mistrza Śląska w Kickboxingu i boksie tajskim.

Jak podkreśla sierż. Mateusz Towarnicki - boks tajski zacząłem uprawiać, ponieważ jest najbardziej wymagającym sportem walki pod względem kondycyjnym, łączącym elementy treningu aerobowego i siłowego. Ćwiczy nie tylko każdy mięsień w ciele, ale także wytrzymałość psychiczną. Zawsze zależało mi na dobrej kondycji, zdrowiu i dodatkowych umiejętnościach, a boks tajski spełnia wszystkie moje oczekiwania.

Policjant dodaje, że umiejętności, które wypracował trenując przez lata sporty walki przydają się w codziennej służbie, pozwalają bardziej świadomie spojrzeć na zagrożenia oraz skutecznie się przed nimi obronić.

Mateusz Towarnicki z zamiłowaniem trenuje również nurkowanie, w którym został tak zwanym Divemasterem, czyli osobą, pomagającą instruktorowi szkolić innych oraz organizującą całą logistykę. Funkcjonariusz wstąpił także do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, gdzie jest ratownikiem wodnym. Oprócz tego, jako instruktor taktyk i technik interwencji szkoli policjantów i dzieli się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z młodszymi kolegami.