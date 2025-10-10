Policjanci z lęborskiej drogówki eskortowali do szpitala samochód z mężczyzną, który zranił się piłą motorową Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj Do policjantów prowadzących statyczny punkt kontroli w Lęborku podjechał volkswagen. Za kierownicą siedziała roztrzęsiona kobieta, która poprosiła ich o pomoc w przewiezieniu jej ojca do szpitala. Mężczyzna zranił się w nogę piłą motorową i jego stan wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Mundurowi, widząc, że w tym wypadku czas ma decydujące znaczenie, niezwłocznie powiadomili dyżurnego, włączyli w radiowozie sygnały uprzywilejowania i odeskortowali kobietę z rannym mężczyzną do szpitala.

W poniedziałek ,6 października, przed południem w Lęborku na ulicy Krzywoustego asp . Sławomir Parulski i sierż . Kinga Magdij z lęborskiej drogówki prowadzili statyczny punkt kontroli pojazdów. W pewnym momencie podjechał do nich osobowy volkswagen. Za kierownicą samochodu siedziała mocno zestresowana kobieta, która oświadczyła, że wiezie do szpitala swojego ciężko rannego ojca. Mężczyzna zranił się w nogę piłą mechaniczną. Widząc, że mężczyzna jest bliski utraty przytomności i jego życie może być zagrożone, policjanci bez wahania, natychmiast podjęli działania. Poinformowali o tej sytuacji dyżurnego, włączyli sygnały dźwiękowe i błyskowe w radiowozie i rozpoczęli eskortę samochodu do szpitala. Gdy dojechali na miejsce pomogli rannemu mężczyźnie dostać się do środka i zadbali o to, by niezwłocznie trafił pod opiekę lekarzy.

Dzięki niezwłocznej reakcji policjantów, potrzebujący pilnej, specjalistycznej pomocy mężczyzna, uzyskał ją na czas.

W środę do Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku wpłynął e-mail, w którym córka poszkodowanego podziękowała policjantom za ich skuteczną interwencję, empatię i wsparcie w tej niezwykle trudnej sytuacji.

Działanie lęborskich policjantów wypełniło motto „Pomagamy i chronimy”, jakim kierują się mundurowi w służbie. Nie ma nic cenniejszego od ludzkiego życia, a świadomość, że pomogło się je uratować jest dla funkcjonariuszy najcenniejszą nagrodą i najlepszą motywacją do dalszej skutecznej pracy.