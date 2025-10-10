„Kobra” znalazła i odzyskała porsche warte 350 tysięcy złotych Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj Sportowe Porsche Cayman Coupe o wartości 350 tysięcy złotych zostało skradzione z jednej z wawerskich ulic. 5 dni później policjanci z grupy operacyjnej „Kobra” odnaleźli je i zabezpieczyli w powiecie mławskim. Zatrzymany 47-latek, który przyjął auto na przechowanie, został zatrzymany i odpowie za paserstwo.

Niespełna 5 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia zajęło policjantom z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową ustalenie, dotarcie do miejsca przechowywania i zabezpieczenie skradzionego w Wawrze samochodu.

Warte 350 tysięcy porsche zniknęło z ulicy. Po uzyskaniu informacji o kradzieży z włamaniem samochodu sprawą od razu zajęli się operacyjni z ”Kobry”. Zadziałali błyskawicznie, wykorzystali posiadaną, własną wiedzę operacyjną, pozyskali kilka informacji, zweryfikowali je, a następnie dokonali niezbędnych sprawdzeń i przygotowali się do realizacji sprawy.

Policjanci pojechali w okolice Mławy. To tam na jednej posesji w garażu stało ukryte porsche. Auto poddano oględzinom i zabezpieczono. 47-latek, który jak się okazało, przyjął samochód w celu jego przechowania został zatrzymany.

Mężczyźnie na podstawie zgromadzonych materiałów przedstawiony został zarzut paserstwa.

Postępowanie w sprawie paserstwa pojazdu nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Mławie.