Pościg ulicami Żukowa. W ujęciu sprawcy kradzieży kryminalnym pomogli uczniowie klasy o profilu wojskowym Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj W środę kartuscy kryminalni zatrzymali 18-latka podejrzanego o popełnienie licznych przestępstw na terenie powiatu. Mężczyzna na widok policjantów zaczął uciekać, wbiegając wprost przed jadące pojazdy. Do jego ujęcia przyczynili się uczniowie klasy mundurowej z Żukowa. Prokurator zawnioskował o jego tymczasowe aresztowanie.

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 13:00. Kartuscy kryminalni w toku przeprowadzonych czynności operacyjnych ustalili, że w Żukowie ma przebywać 18-latek podejrzany o liczne kradzieże w drogeriach, których wartość przekraczała ponad 2000 złotych. W dodatku mężczyzna podejrzany był o spowodowanie kolizji drogowej, z której zbiegł. W momencie spowodowania kolizji na swoim aucie miał zamontowaną tablicę rejestracyjną od innego pojazdu. Ponadto w sierpniu tego roku mężczyzna miał dopuścić się kradzieży z włamaniem.

18-latek na widok policjantów, zaczął uciekać. Zdarzenie było na tyle niebezpieczne, że mężczyzna wbiegał wprost przed jadące pojazdy. Świadkami interwencji policjantów i pościgu byli dwaj uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie o profilu wojskowym. Nastolatkowie, widząc policjanta kryminalnego, który głośno informował, że goni złodzieja bez chwili zwątpienia zareagowali i bezpośrednio przyczynili się do zatrzymania mężczyzny. Dzięki ich wzorowej postawie i determinacji kryminalnych mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

Dotychczas postawiono mu cztery zarzuty kradzieży, jeden zarzut kradzieży z włamaniem, zarzut posiadania środków odurzających i prowadzenia pojazdu, na którym znajdowały się tablice rejestracyjne nieprzypisane do jego pojazdu. Prokurator zawnioskował o tymczasowe aresztowanie 18-latka. Mężczyzna jeszcze dziś zostanie doprowadzony na posiedzenie aresztowanie.

Nie możemy pozostać obojętni na wzorowe zachowanie dwóch nastolatków ze szkoły w Żukowie. Maciej, Jakub- Dziękujemy za waszą postawę i gotowość do działania.