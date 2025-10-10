Escapetruck 2025 – Jesienna edycja działań przeciwko handlowi ludźmi Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj Już po raz kolejny rusza ogólnopolskie przedsięwzięcie z wykorzystaniem pojazdu ESCAPETRUCK, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska handlu ludźmi. Tegoroczna, jesienna edycja potrwa od 13 do 28 października, a wydarzenie realizowane będzie w kilku miejscowościach w Polsce. Partnerami przedsięwzięcia są: Fundacja Reshape, Ambasada Królestwa Niderlandów, Policja Królestwa Niderlandów, Uniwersytet Wrocławski, Polska Policja, Straż Graniczna oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedsięwzięcie realizowane jest w Polsce cyklicznie od 2023 roku i spotkało się z ogromnym zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak i dorosłych uczestników. Projekt Escapetruck, opracowany przez holenderską Fundację Reshape, łączy elementy edukacji, emocji i współpracy zespołowej, pozwalając w praktyczny sposób zrozumieć mechanizmy działania sprawców handlu ludźmi oraz skutki, jakie to przestępstwo niesie dla ofiar.

Escapetruck, to specjalnie przystosowany samochód ciężarowy, wewnątrz którego zaaranżowano realistyczny pokój zagadek. Uczestnicy wchodzą do środka, rozwiązują zadania i poznają prawdziwe historie osób, które stały się ofiarą handlu ludźmi. Scenariusze do zagadek zostały przygotowane przez funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji oraz Komendy Głównej Straży Granicznej i powstały na podstawie realnych modus operandi. W ten sposób uczestnicy nabywają umiejętności rozpoznawania symptomów, zagrożeń oraz dowiadują się, jak reagować w sytuacjach, które mogą prowadzić do wykorzystania lub przymusu.

Zajęcia mają charakter interaktywny i edukacyjny, a ich głównym założeniem jest nauka poprzez doświadczenie. Escapetruck to nie tylko przestrzeń zabawy, ale przede wszystkim refleksji, która pokazuje, że handel ludźmi to realny problem, który może dotknąć każdego z nas, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy sytuacji życiowej.

Edycja jesienna odbędzie się w następujących lokalizacjach:

13-14 października – Płock, ul. Kilińskiego 8, teren Komendy Miejskiej Policji w Płocku;

– Płock, ul. Kilińskiego 8, teren Komendy Miejskiej Policji w Płocku; 15 października – Włocławek, parking przed siedzibą Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku ul. S. Bechiego 2;

– Włocławek, parking przed siedzibą Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku ul. S. Bechiego 2; 16 października – Toruń, parking przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2;

– Toruń, parking przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2; 17 października – Bydgoszcz, parking Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ul. Poniatowskiego 3;

– Bydgoszcz, parking Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ul. Poniatowskiego 3; 23 października – Kołobrzeg, Skwer Pionierów Kołobrzegu;

– Kołobrzeg, Skwer Pionierów Kołobrzegu; 24 października – Drawsko Pomorskie, ul. Dworcowa 2 A przy Szkole Podstawowej nr 2;

– Drawsko Pomorskie, ul. Dworcowa 2 A przy Szkole Podstawowej nr 2; 25 października – Police, ul. Siedlecka 6 przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza;

– Police, ul. Siedlecka 6 przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza; 26-28 października – Zielona Góra, Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Zamenhofa 1.

Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w przedsięwzięciu wnosi realną wartość w życie uczestników. Pozwala:

zrozumieć, jak łatwo można stać się ofiarą manipulacji i wykorzystywania;

rozpoznawać sygnały ostrzegawcze i gdzie szukać pomocy;

zwiększyć świadomość w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi;

wzmocnić poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

Dzięki emocjom towarzyszącym udziałowi w grze uczestnicy zapamiętują przekaz na długo, a zdobyta wiedza może pomóc im uniknąć zagrożeń w przyszłości.

Pamiętaj, że handel ludźmi to przestępstwo, które wciąż pozostaje realnym zagrożeniem zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Ofiarami padają najczęściej osoby poszukujące pracy, lepszego życia czy bezpieczeństwa, a sprawcy wykorzystują ich trudną sytuację, oferując pozornie atrakcyjne możliwości zatrudnienia lub wsparcia. Ofiarami mogą stać się nasi bliscy, przyjaciele, znajomi, a nawet my sami.

Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak reagować i jak się chronić.

Zachęcamy do uczestnictwa – młodzież, dorosłych, nauczycieli, przedstawicieli instytucji i organizacji – do odwiedzenia Escapetrucka i czynnego włączenia się w działania na rzecz bezpiecznego społeczeństwa. Każdy z nas może mieć wpływ na to, by przeciwdziałać temu dramatycznemu zjawisku.

(Biuro Prewencji KGP )

