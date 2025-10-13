„Nawet z narażeniem życia…”. Policjanci, strażacy i cywile uratowali życie małżeństwa, które znajdowało się w płonącym domu Data publikacji 13.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Ogniwa Patrolowo–Interwencyjnego Komisariatu Policji w Zatorze oraz dwaj mieszkańcy powiatu oświęcimskiego, wykazali się dużą odwagą, aby ratować życie małżeństwa uwięzionego w palącym się domu.

W nocy z soboty na niedzielę (11/12.10.2025) tuż po godzinie 1.00 policjanci wracali z Oświęcimia do komisariatu Policji w Zatorze. Jadąc przez Włosienicę dostrzegli kłęby dymu, wydobywające się z jednego z domów jednorodzinnych. Natychmiast skierowali się w stronę posesji, jednocześnie przekazując dyżurnemu informację o pożarze. Przed posesją zastali dwóch mężczyzn i kobietę. Byli to świadkowie, którzy przejeżdżając ulicą również zauważyli pożar i właśnie wzywali służby. Wskazali oni, że w oknie znajduje się kobieta. Policjanci wspólnie ze świadkami wydostali ją z wnętrza. Była to 68-lenia mieszkanka Włosienicy. Kobieta przekazała, że wewnątrz budynku znajduje się jej 67-letni mąż, który jest osobą z niepełnosprawnością ruchową, i nie ma żadnych szans na to, aby samodzielnie wydostał się z domu. Policjanci zlokalizowali miejsce, w którym znajdował się mężczyzna. Następnie jeden z funkcjonariuszy oraz dwaj świadkowie, czołgając się po podłodze, przeciągnęli 67-latka w bezpieczne miejsce, w pobliżu okna, gdzie przejęli go strażacy. Ranny mężczyzna został przewieziony do kliniki w Siemianowicach Śląskich, zajmującej się leczeniem oparzeń. Na leczenie do szpitala trafiła również kobieta, która podtruła się dymem. W wyniku pożaru spłonęło kilka pomieszczeń, w tym pokój seniora.

W tej sprawie zostało wszczęte postępowanie. W jego trakcie ustalone zostaną okoliczności, w jakich doszło do pożaru. Do określenia przyczyn pożaru zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa.

Na bardzo duże podziękowania zasługuje pan Wacław, 49-letni mieszkaniec Poręby Wielkiej oraz pan Łukasz 26-letni mieszkaniec Jawiszowic. Obaj widząc pożar bez wahania ruszyli na pomoc, aby wspólnie z policjantami uratować ludzkie życie.

Apelujemy o reagowanie na wszystkie przypadki, w których zagrożone jest ludzkie życie. Wystarczy powiadomić służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Decydując się na podjęcie interwencji, zawsze należy mieć na względzie własne bezpieczeństwo.