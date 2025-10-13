Na wieczną służbę odeszła nasza Koleżanka aspirant sztabowy Agnieszka Mądrawska Data publikacji 13.10.2025 Powrót Drukuj W środę, 8 października, dotarła do nas smutna wiadomość. Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że po ciężkiej chorobie zmarła nasza Koleżanka aspirant sztabowy Agnieszka Mądrawska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia w imieniu własnym, kierownictwa, policjantów i pracowników cywilnych Policji składa Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

Agnieszka miała 48 lat. Pozostawiła pogrążoną w smutku rodzinę i przyjaciół. Służbę w Policji rozpoczęła w 2004 roku, gdzie pełniła ją na różnych stanowiskach, ostatnio w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

W pamięci policjantów zapisała się jako sumienna, koleżeńska i życzliwa policjantka. Była oddana służbie, zawsze blisko ludzi. Jej śmierć jest wielką stratą nie tylko dla najbliższych, ale całego środowiska policyjnego. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp . Szymon Sędzik w imieniu własnym, kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz wszystkich policjantów i pracowników Policji składają rodzinie, najbliższym i przyjaciołom najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jej pamięci!

(KWP w Szczecinie / kc)