Nielegalnie pobierała świadczenie opiekuńcze. Usłyszała zarzut oszustwa Data publikacji 13.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali 62-letnią mieszkankę miasta podejrzaną o oszustwo związane z pobieraniem nienależnych świadczeń. Kobieta usłyszała zarzut oszustwa i odpowie teraz przed sądem.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta od 2023 roku do końca kwietnia 2024 roku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pobierała zasiłek pielęgnacyjny przyznany w związku z opieką nad swoją niepełnosprawną matką. Jak się okazało, matka 62-latki zmarła w grudniu 2023 roku, a kobieta mimo to nie poinformowała o tym właściwych instytucji i nadal pobierała świadczenie.

W wyniku swojego działania 62-latka wyłudziła ponad 50 tysięcy złotych na szkodę Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzut oszustwa. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury i będzie miała swój finał w sądzie.