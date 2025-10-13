Reagujemy na nietrzeźwych na drodze – bez wyjątku, policjantem jest się cały czas Data publikacji 13.10.2025 Powrót Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk, będąc w dniu wolnym od służby, zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę. 33-letni mężczyzna, który miał w swoim organizmie ponad trzy promile alkoholu, mógł swoim zachowaniem doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Od początku roku lubuscy policjanci zatrzymali 1823 kierowców i 723 rowerzystów, którzy znajdowali się pod działaniem alkoholu. Jeśli widzimy nietrzeźwego kierowcę czy rowerzystę nie warto odwracać głowy – nasza reakcja może zapobiec drogowej tragedii.

Lubuscy policjanci każdego dnia udowadniają, że służba w Policji to nie zwykła praca. To misja dla społeczeństwa, a przede wszystkim gotowość, by o każdej porze dnia i nocy móc zareagować. Taką postawą wykazał się w niedzielne popołudnie (12 października) Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk. Jadąc rowerem, między Łośnem a Kłodawą, zauważył innego rowerzystę, którego zachowanie na drodze wskazywało, że znajduje się pod działaniem alkoholu. Mężczyzna jechał od lewej do prawej krawędzi jezdni, nie zwracając uwagi na innych uczestników ruchu. Komendant, widząc tę sytuację zatrzymał go na poboczu drogi.

Gdy na miejsce przybyli policjanci gorzowskiej drogówki, bardzo szybko potwierdzili stan psychofizyczny rowerzysty. Alkomat wskazał ponad trzy promile alkoholu w organizmie 33-letniego mieszkańca powiatu gorzowskiego. Mężczyzna posiadał na swoim koncie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, teraz odpowie za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości. 33-latek wrócił do domu przy pomocy swojego znajomego, który przyjechał po niego na miejsce.

Niestety, mimo licznych apeli czy działań prewencyjnych każdego dnia lubuscy policjanci ujawniają i zatrzymują osoby, które będąc pod wpływem alkoholu wsiadają za kierownicę samochodu czy jadą rowerem. Są zagrożeniem nie tylko dla siebie, ale również dla pozostałych użytkowników drogi – innych kierowców, rowerzystów czy osób pieszych.

Od stycznia bieżącego roku na lubuskich drogach policjanci zatrzymali 1823 kierowców i 723 rowerzystów, którzy znajdowali się pod działaniem alkoholu. Policyjne akcje takie jak „trzeźwy poranek”, „trzeźwy wieczór” czy „alkohol i narkotyki” na stałe wpisały się w krajobraz polskich dróg i praktycznie za każdym razem skutkują one zatrzymaniem nietrzeźwych kierujących. W tej kwestii niezwykle ważna jest również postawa społeczeństwa i reakcja na alkohol „za kierownicą”.

Reagujmy - jeśli jesteśmy świadkami niebezpiecznej sytuacji na drodze, widzimy, że ktoś, kto najprawdopodobniej jest nietrzeźwy kieruje samochodem, nie czekajmy i jak najszybciej poinformujmy o tym fakcie Policję.

Dzwoniąc na numer alarmowy 112 przekażmy istotne informacje, które pozwolą policjantom zatrzymać nietrzeźwego kierującego i wyeliminować go z ruchu. Dzięki naszej postawie, naszej odpowiedzialności możemy zapobiec potencjalnej tragedii, a w konsekwencji mieć realny wpływ na bezpieczeństwo polskich dróg.