Zatrzymani nietrzeźwi rodzice. Policjanci zaopiekowali się 2-latką Data publikacji 13.10.2025 Powrót Drukuj Zatrzymaniem dwojga nietrzeźwych rodziców zakończyła się policyjna interwencja w gminie Kamień. Wcześniej doszło pomiędzy nimi do awantury, podczas której kobieta została uderzona przez męża. Będąca pod ich „opieką” 2-letnia dziewczynka nie odniosła obrażeń. Do czasu przekazania jej pod opiekę personelu placówki opiekuńczo-wychowawczej zajęli się nią policjanci. Uspokoili, przebrali i mlekiem z butelki nakarmili głodne dziecko.

W sobotę wieczorem dyżurny chełmskiej komendy odebrał zgłoszenie o awanturze domowej pod jednym z adresów w gminie Kamień. Z przekazanych informacji wynikało, że mąż uderzył w twarz swoją żonę. Policjanci, którzy przyjechali na interwencję ustalili, że małżeństwo jest nietrzeźwe. 43 letnia kobieta miała 1,3 promila alkoholu w organizmie, z kolei jej 50 letni mąż - 1,5 promila. Wraz z nimi w mieszkaniu przebywała niespełna 2 letnia córka. Oboje w takim stanie sprawowali nad nią opiekę.

Dziewczynka była zaniedbana i głodna, ale na szczęście nic jej się nie stało.

Funkcjonariusze zatrzymali rodziców. Kobieta na skutek doznanych obrażeń karetką pogotowia z została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.

Z kolei Sąd Rodzinny i Nieletnich zadecydował, że 2 latka ma zostać przekazana pod opiekę personelu placówki opiekuńczo-wychowawczej. Do tego czasu zajmowali się nią policjanci, którzy uspokoili dziewczynkę, przebrali i nakarmili mlekiem z butelki.

Matka dziewczynki usłyszała już zarzut, z kolei z ojcem będą dzisiaj wykonywane dalsze czynności procesowe. Za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.