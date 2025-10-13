Sprawca rozboju zatrzymany po 16 latach dzięki badaniom DNA Data publikacji 13.10.2025 Powrót Drukuj Parczewscy policjanci zatrzymali sprawcę rozboju, do którego doszło latem 2009 roku w nad Jeziorem Zagłębocze. Tożsamość sprawcy, którym okazał się 43-latek z Lublina ustalono na podstawie pozostawionych przez niego na miejscu zdarzenia śladów DNA. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Prokurator wobec sprawcy rozboju zastosował dozór Policji.

Parczewscy policjanci zatrzymali 43-letniego mieszkańca Lublina, do sprawy rozboju sprzed 16 lat. Do tego przestępstwa doszło w nocy z 3 na 4 lipca 2009 roku w miejscowości Zamłyniec (powiat parczewski). Mężczyzna wspólnie z nieustalonym dotychczas sprawcą przewrócili i kopali 54-latkę, po czym ukradł jej srebrne kolczyki i zawieszkę na szyję oraz uderzył 56-latka szklaną butelką w głowę, przewrócił na ziemię i kopał po ciele, powodując u pokrzywdzonych obrażenia ciała.

Sprawca został ustalony na podstawie pozostawionych przez niego na miejscu zdarzenia śladów DNA, które zostały zarejestrowane w policyjnych bazach danych.

43-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej we Włodawie, gdzie usłyszał zarzut dokonania rozboju z uszkodzeniem ciała na dwójce mieszkańców Lublina. Z uwagi na to, że podejrzany był już wcześniej karany za podobne przestępstwo, będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Prokurator wobec 43-letniego sprawcy rozboju zastosował dozór Policji. Za dokonanie tego przestępstwa, zgodnie z obowiązującym wówczas kodeksem karnym grozi mu kara 12 lat pozbawienia wolności.