Zatrzymany 45-latek poszukiwany listem gończym m.in. za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy Data publikacji 13.10.2025 Powrót Drukuj Opolscy policjanci zatrzymali 45-latka poszukiwanego listem gończym. Poszukiwany m.in. za organizowanie innym osobom nielegalnego przekraczania granicy państwa mieszkaniec gminy Józefów nad Wisłą miał łącznie do odbycia 1 rok i 10 miesięcy kary pozbawienia wolności. Ukrywający się przed organami ścigania mężczyzna na widok funkcjonariuszy zabarykadował się w pokoju na piętrze. Podjęte przez funkcjonariuszy działania doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego 45-latka.

Opolscy kryminalni ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego listem gończym 45-latka z gminy Józefów nad Wisłą. Wczoraj postanowili zweryfikować posiadane informacje. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy uciekł do pokoju na piętrze, gdzie się zabarykadował. Podjęte działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego 45-latka.

Zatrzymany 45-latek był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Lublinie celem odbycia łącznie roku i 10 miesięcy kary pozbawienia wolności za między innymi organizowanie dla innych osób nielegalnego przekraczania granicy państwa oraz wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. 45-latek był już wcześniej karany i odbył karę pozbawienia wolności w związku z wcześniejszymi przestępstwami.

Teraz ponownie trafił za kratki, gdzie spędzi najbliższy rok i 10 miesięcy.