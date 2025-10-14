Policjanci uratowali mężczyznę z pożaru Data publikacji 14.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki odwadze, determinacji i pełnemu poświęceniu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie uratowano życie 63-letniego mieszkańca Starej Wsi. Funkcjonariusze, narażając własne zdrowie i życie, wynieśli mężczyznę z płonącego domu jednorodzinnego, zanim ogień rozprzestrzenił się. 63-latek w porę trafił pod opiekę specjalistów, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W związku ze zgłoszeniem na miejsce natychmiast skierowano patrol dzielnicowych oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie. Po przybyciu policjanci zauważyli gęste kłęby dymu wydostające się z wnętrza budynku domu jednorodzinnego. Dzielnicowy wiedział, że wewnątrz może znajdować się samotnie mieszkający mężczyzna, dlatego bez wahania podjął decyzję o wejściu do środka.

Aspirant sztabowy Andrzej Tomkiewicz oraz starszy aspirant Maciej Dytko wyważyli drzwi i przeszukali zadymione pomieszczenia. W jednym z nich odnaleźli siedzącego na krześle, zdezorientowanego 63-latka, który nie był w stanie samodzielnie opuścić domu. Funkcjonariusze udzielili mu niezbędnej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę ratowników medycznych z karetki pogotowia ratunkowego.

Na miejscu działały również zastępy Straży Pożarnej, które szybko ugasiły pożar. Dokonano sprawdzenia również pozostałych pomieszczeń. Na szczęście nikt inny nie ucierpiał. 63-latek trafił pod opiekę specjalistów, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Obaj policjanci z podejrzeniem podtrucia dymem, zostali przetransportowani do szpitala w Brzozowie.

Postawa funkcjonariuszy z Brzozowa jest przykładem najwyższego profesjonalizmu, odwagi i gotowości do niesienia pomocy w każdych okolicznościach. Dzięki ich szybkiej reakcji i zdecydowanym działaniom udało się zapobiec tragedii.