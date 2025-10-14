Cieszyńscy policjanci zatrzymali podejrzanych o zabójstwo 83-letniej kobiety Data publikacji 14.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze operacyjni i śledczy z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie zatrzymali dwie osoby podejrzane o zabójstwo 83-letniej kobiety. Do zbrodni doszło na początku października w Cieszynie.

3 października zaniepokojona brakiem kontaktu z 83-letnią znajomą kobieta powiadomiła o tym fakcie jej brata. Wspólnie udali się do miejsca zamieszkania seniorki. Gdy nie zastali jej w domu, 72-letni mężczyzna poinformował o sytuacji dzielnicowych.

Policjanci natychmiast podjęli interwencję i udali się do wskazanego mieszkania. W trakcie sprawdzania lokalu ujawnili ciało 83-letniej kobiety. Już pierwsze ustalenia ze wstępnych oględzin wskazywały, że mogła ona paść ofiarą przestępstwa na tle rabunkowym.

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie natychmiast objął sprawę osobistym nadzorem, wyznaczając do jej prowadzenia doświadczony zespół dowodzony przez zastępcę naczelnika wydziału kryminalnego, składający się z funkcjonariuszy operacyjnych i dochodzeniowych. Grupa niezwłocznie rozpoczęła intensywne działania mające na celu odtworzenie przebiegu zdarzenia oraz ustalenie osób mogących mieć związek z tą zbrodnią.

Policjanci pracowali często po kilkanaście, a nawet ponad dwadzieścia godzin na dobę, analizując materiał dowodowy, wykonując dziesiątki przesłuchań, zabezpieczając ślady i przeszukując teren. W trakcie czynności procesowych na miejscu zdarzenia śledczy ustalili, że do zabójstwa doszło najprawdopodobniej 1 października. Zebrane w tej sprawie nawet najdrobniejsze informacje okazały się niezwykle istotne.

Ustalenia policjantów operacyjnych cieszyńskiego wydziału kryminalnego pozwoliły na wytypowanie i ustalenie wizerunku osób podejrzewanych o to przestępstwo - 37-letniej kobiety i 49-letniego mężczyzny - oboje bez stałego miejsca pobytu. Do ich zatrzymania doszło 6 października w Górkach Wielkich.

Zabezpieczony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów zabójstwa kwalifikowanego w związku z rozbojem. Nadzorujący sprawę prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt wobec podejrzanych. W obliczu zebranego materiału dowodowego sąd przychylił się do wniosku. Podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Zatrzymany mężczyzna działał w warunkach multirecydywy - był już wcześniej wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu. Jego partnerka nie miała przeszłości kryminalnej. Za popełnione przestępstwo grozi im kara nie krótsza niż 15 lat więzienia albo dożywotnie pozbawienie wolności.

Policjanci z Cieszyna raz kolejny udowodnili, że współpraca i konsekwencja w działaniu to klucz w rozwiązywaniu najpoważniejszych przestępstw.