Bójka zakończyła się zatrzymaniem pięciu osób i wnioskiem o deportację Data publikacji 14.10.2025 Powrót Drukuj Chrzanowscy policjanci ustalili oraz zatrzymali pięciu mężczyzn, biorących udział w bójce. Wobec jednego z nich wystąpiono z wnioskiem o deportację.

7 października br., policjanci otrzymali zgłoszenie o bójce kilku osób, do której miało dojść na Rynku w Chrzanowie. Na miejscu opisywanego zdarzenia funkcjonariusze zastali dwóch mężczyzn, którzy na ich widok zaczęli uciekać. Jeden z nich miał w ręce siekierę. Policjanci zatrzymali obu mężczyzn podejrzewanych o udział w bójce. Z przeprowadzonych ustaleń wynikało, że w szarpaninie miało brać udział pięć osób. Chrzanowscy kryminalni szybko ustalili i zatrzymali pozostałych trzech mężczyzn: 47-latka, 45-latka oraz 26-latka, którzy mogli mieć związek ze zdarzeniem.

Zatrzymani przez policjantów okazali się obywatelami Gruzji. W wyniku przeprowadzonych działań mężczyznom został przedstawiony zarzut udziału w bójce. Pozostali uczestnicy zdarzenia byli obywatelami Polski. 34-latkowi przedstawiono zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego przedmiotu w postaci siekiery, którego skutkiem było spowodowanie naruszenia ciała trwające nie dłużej niż 7 dni. Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie postanowiono o zastosowaniu dozoru policyjnego. Po wykonaniu czynności procesowych wobec jednego z obcokrajowców wystąpiono z wnioskiem o deportację z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto jednemu ze sprawców dodatkowo został postawiony zarzut nie tylko udziału w bójce, lecz także zniszczenia mienia oraz znęcania się nad swoją matką. Prokurator postanowił zastosować wobec mężczyzny oprócz dozoru policyjnego, zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej oraz zakaz kontaktowania się z nią, a także natychmiastowe opuszczenie wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego na 3 miesiące. Dalsze czynności są prowadzone pod nadzorem prokuratury.