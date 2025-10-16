Bankowcy dla CyberEdukacji: Quishing – uważaj na fałszywe kody QR! Data publikacji 16.10.2025 Powrót Drukuj Phishing na kody QR, znany jako quishing, to coraz częstsza metoda wyłudzania danych osobowych i finansowych. Obejrzyj filmik z udziałem Tomasza Oświecińskiego i dowiedz się, jak chronić się przed cyberprzestępcami.

Jak działa quishing?

Oszuści coraz częściej wykorzystują złośliwe kody QR, które umieszczają w przestrzeni publicznej, w e-mailach, SMS-ach lub ogłoszeniach internetowych. Po ich zeskanowaniu ofiara trafia na stronę podszywającą się pod sklep, portal płatniczy albo bank. Sprzedający mogą otrzymać wiadomość od rzekomego kupującego z prośbą o zeskanowanie kodu w celu potwierdzenia transakcji.

W rzeczywistości kod prowadzi na fałszywą stronę, która wyłudza dane logowania lub informacje o karcie kredytowej. Z kolei kupujący, często otrzymują kod QR do rzekomej szybkiej płatności — po jego zeskanowaniu pieniądze trafiają bezpośrednio do cyberoszustów.

Tomasz Oświeciński ostrzega: „Kod QR z nieznajomego źródła jest jak pocałunek kobry”

„Quishing to sprytna metoda. Sam prawie się nabrałem, gdy chciałem zapłacić za parking i zobaczyłem kod QR na parkometrze. Klik i po sprawie – tak to miało wyglądać. Ale wtedy uświadomiłem sobie, że proszą mnie o hasło i PIN. Mordeczki, pamiętajcie – kod QR z nieznajomego źródła to nie ułatwienie, tylko pułapka” – przestrzega Tomasz Oświeciński, ambasador kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.

Obejrzyj film edukacyjny i dowiedz się, jak nie dać się nabrać oszustom:

Jak chronić się przed quishingiem?

Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, banki wraz z Policją apelują:

Nie skanuj kodów QR z podejrzanych źródeł – szczególnie przesyłanych przez nieznajomych.

Zawsze sprawdzaj adres strony, na którą przekierowuje kod QR.

Nigdy udostępniaj danych do logowania, PIN-ów ani numeru PESEL.

Jeśli coś wygląda podejrzanie – przerwij transakcję i zadzwoń na infolinię.

O kampanii

Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” to wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz Policji i banków. Jej celem jest edukowanie użytkowników Internetu w zakresie cyberzagrożeń i budowanie świadomości, jak chronić siebie i swoich bliskich przed oszustami.