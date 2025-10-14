Odzyskane ekspresy do kawy warte blisko 300 000 zł Data publikacji 14.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki skutecznym działaniom śledczych oraz współpracy z pełnomocnikiem pokrzywdzonej firmy odzyskaliśmy blisko 200 skradzionych ekspresów do kawy o łącznej wartości blisko 300 000 złotych. Towar został skradziony z samochodu ciężarowego podczas transportu z Włoch do Polski. Mienie wróciło już do właściciela, a w sprawie zatrzymano 54-latka z Piotrkowa Trybunalskiego, który usłyszał zarzut paserstwa, za co grozi mu kara do 10 lat więzienia. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do sądu w Łodzi.

W lutym bieżącego roku ryccy policjanci zostali powiadomieni o kradzieży przewożonego towaru o znacznej wartości z naczepy samochodu ciężarowego. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano funkcjonariuszy wydziału kryminalnego wraz z technikiem kryminalistyki.

Jak ustalili policjanci, kierowca – zatrudniony w jednej z firm transportowych z regionu – realizował zlecenie przewozu ładunku ekspresów do kawy z Włoch do granicy Polski z Białorusią. Po załadunku mężczyzna wyruszył w trasę, wykonując dwa postoje – we Włoszech i na Słowacji. Po zakończeniu podróży już na terenie bazy transportowej w Polsce kierowca zauważył, że z naczepy zniknęła część towaru.

Z ustaleń wynikało, że ze skrzyni ładunkowej skradziono 24 palety, na których znajdowało się ponad 380 sztuk automatycznych ekspresów do kawy. Wartość strat oszacowano na blisko 560 tysięcy złotych, na szkodę firmy, która zakupiła towar. Na miejscu funkcjonariusze wykonali czynności procesowe, a ze względu na znaczną wartość skradzionego mienia sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Rykach.

W toku prowadzonego śledztwa ryccy policjanci realizowali intensywne czynności dochodzeniowo-śledcze. Dzięki ścisłej współpracy z pełnomocnikiem pokrzywdzonej firmy ustalono, że na popularnych portalach internetowych pojawiły się oferty sprzedaży ekspresów do kawy w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, które mogły pochodzić z kradzieży.

Policjanci zdecydowali się sprawdzić te informacje i pojechali do Łodzi, do siedziby firmy oferującej podejrzany sprzęt AGD. Ich przypuszczenia potwierdziły się – oferowane ekspresy posiadały numery seryjne zgodne z tymi, które pochodziły ze skradzionego ładunku. W miejscu prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonariusze zabezpieczyli 184 ekspresy do kawy, a także ustalili, że 16 sztuk zostało już wcześniej sprzedanych. Również 13 z tych urządzeń zostało odzyskanych i zabezpieczonych jako dowody w sprawie.

Dalsze ustalenia doprowadziły do identyfikacji osoby, która sprzedała ekspresy firmie z Łodzi. Był to 54-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego. Prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu mężczyzny, który jak ustalono, był już poszukiwany przez organy ścigania w Niemczech. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów jednej z komend Policji na terenie kraju.

Zatrzymany usłyszał zarzut paserstwa 200 skradzionych ekspresów do kawy. Zebrany przez policjantów i prokuraturę materiał dowodowy pozwolił na skierowanie aktu oskarżenia do sądu w Łodzi.

Odzyskane ekspresy, po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych, zostały zwrócone pokrzywdzonemu.

Zgodnie z kodeksem karnym, za paserstwo sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli czyn dotyczy mienia znacznej wartości, kara może wynieść od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Lublinie / kp)

Film przedstawia funkcjonariuszy, którzy przenoszą kartony z ekspresami z budynku do ciężarówki.