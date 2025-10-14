Napadł na kuriera, już jest za kratami Data publikacji 14.10.2025 Powrót Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzi tymczasowo w areszcie 20-latek zatrzymany do sprawy rozboju na kurierze dostarczającym przesyłki na Wzgorzu Wolności. Jak się okazało, perfidny sprawca zamówił towar za pobraniem, nie planując uiścić należności, lecz go ukraść. Teraz grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności. Z odpowiedzialnością musi się liczyć również nieletni, który mu pomagał. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek (9.10.2025) około godziny 10:45 na ulicy Karpackiej w Bydgoszczy. Tam pracownik jednej z firm kurierskich miał dostarczyć przesyłkę pobraniową. Wiedząc jednak, że mieszkania o wskazanym na paczce numerze nie ma w bloku skontaktował się z adresatem telefonicznie. Po chwili do dostawcy podszedł mężczyzna, który potwierdził, że jest zamawiającym, podając dane widniejące na przesyłce. Jak się chwilę później okazało nie zamierzał uiścić opłaty opiewającej na kilkanaście tysięcy złotych. Wraz z czekającym w pobliżu pomocnikiem zaatakowali kuriera, obezwładnili go, zabrali paczkę i uciekli.

O sprawie zostali poinformowani policjanci ze Szwederowa oraz bydgoskiej komendy miejskiej, którzy w pierwszej kolejności wezwali medyków, a następnie ustalili cały przebieg zdarzenia oraz przesłuchali świadków, dążąc do zatrzymania osób odpowiedzialnych za ten czyn. Na efekty ich pracy nie trzeba było długo czekać.

Następnego dnia (10.10.2025) policjanci, w jednym z mieszkań przy ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy, namierzyli podejrzewanych. Zatrzymali zarówno 20-latka, jak i jego 16-letniego wspólnika. Przy pierwszym z nich ujawnili jeszcze kilkanaście gramów narkotyków.

Obaj zostali przewiezieni do komisariatu. Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny i nieletnich, który oceni stopień jego demoralizacji i zastosuje adekwatne środki wychowawcze.

Natomiast starszy z mężczyzn usłyszał zarzuty rozboju z użyciem środka obezwładniającego oraz posiadania środków odurzających.

W sobotę (11.10.2025), na wniosek policjantów i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował bydgoszczanina na najbliższe 3 miesiące. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.