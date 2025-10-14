Przedstawiciele amerykańskich organów ścigania i środowiska akademickiego z wizytą w Polsce Data publikacji 14.10.2025 Powrót Drukuj Polska Policja w porozumieniu z organami ścigania USA oraz innymi amerykańskimi instytucjami od lat podejmuje działania zmierzające w kierunku promocji i wzmacniania wzajemnego bezpieczeństwa, czego przykładem są między innymi wizyty studyjne przedstawicieli amerykańskich ośrodków szkolenia kadry zarządzającej Policji.

Istotą współpracy jest dwustronna wymiana wiedzy, doświadczeń, umiejętności oraz dobrych praktyk poprzez bezpośrednie zapoznanie się z metodami działania organów ścigania, funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości oraz organizacji Policji, prokuratury, sądów i więziennictwa obu państw.

W pierwszej połowie października 2025 roku w Polsce odbyła się wizyta przedstawicieli amerykańskich organów ścigania oraz Uniwersytetu Sama Houstona. Goście z zagranicy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką działania Policji, wymiaru sprawiedliwości oraz systemu penitencjarnego, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym.

Podczas pobytu w Warszawie amerykańska delegacja złożyła wizytę w Komendzie Głównej Policji, w trakcie której Złotym Medalem za Zasługi dla Policji został uhonorowany Pan Doug Dretke z Uniwersytetu Sama Houstona w Huntsville, za wkład dla rozwoju programu współpracy. Amerykańskim delegatom zaprezentowane zostały zadania realizowane przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP , a także informacje na temat zadań pionu kryminalnego polskiej Policji oraz specyfiki działań Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Ponadto przedstawiono również zakres działań Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Delegacja złożyła również wizytę w Akademii Policji w Szczytnie oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie mogła zapoznać się z infrastrukturą uczelni oraz ośrodka szkolenia. Omówiono również system szkolnictwa policyjnego w Polsce.

Amerykańscy delegaci uczestniczyli także w spotkaniu z przedstawicielami władz Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego przedstawione zostały plany współpracy akademickiej, a wydarzenie zwieńczone zostało podpisaniem porozumienia o współpracy (MoU).

W opinii zagranicznych gości pobyt w Polsce był wartościowy do wykorzystania w kontekście taktyki działań i szkolenia amerykańskich policjantów.