Zatrzymania i zarzuty w sprawach oszustw. 70-latek stracił 1,2 mln zł, a 95-latka przed stratą uchronili policjanci Data publikacji 15.10.2025 Powrót Drukuj Olsztyńscy kryminalni zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w oszustwie, w którym straty pokrzywdzonego 70-latka sięgnęły kwoty 1,2 miliona złotych. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani na terenie województwa pomorskiego. Z kolei policjanci ze Szczytna zatrzymali 19-latka, który usiłował pozbawić oszczędności 95-latka. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty i zostali objęci policyjnym dozorem. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymani przyznali się do udziału w oszustwie

Historia oszustwa na kwotę 1,2 mln zł sięga sierpnia 2025 roku. Wtedy to pokrzywdzony mieszkaniec Olsztyna odebrał kilka telefonów z ofertami pewnych i przynoszących szybkie zyski inwestycji. Mężczyzna zainteresował się przedstawioną mu ofertą, jednak warunkiem dalszej współpracy było to, aby kontakt utrzymywać jedynie za pomocą maili i komunikatorów internetowych. Pokrzywdzony uwierzył w zapewnienia oszustów. Wśród aplikacji, które zainstalował były też takie, które dawały sprawcom zdalny dostęp do obsługi jego urządzeń elektronicznych. Był przekonany, że pieniądze, które przeznacza tak zwanym „brokerom” pracują na rynku i przynoszą zysk. Tymczasem jego środki lądowały na kontach bankowych i w portfelach kryptowalutowych oszustów.

Więcej na temat tego oszustwa, w wyniku którego 70-letni mieszkaniec Olsztyna stracił 1,2 miliona złotych pisaliśmy pod koniec września tego roku: Mieszkaniec Olsztyna przekazał oszustom ponad 1,2 miliona złotych

Sprawą zajęli się kryminalni z Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą komend miejskiej i wojewódzkiej policji w Olsztynie. Podjęte działania operacyjne sprawiły, że policjanci ustalili tożsamości dwóch mężczyzn, których podejrzewali o udział w całym procederze oraz ich prawdopodobne miejsce przebywania. Kolejnym krokiem było zatrzymanie 61- i 65-latka. Obaj to Polacy i zostali zatrzymani na początku października (06.10.205) w swoich miejscach zamieszkania w województwie pomorskim – w Lęborku i Gdyni. Jak ustalili policjanci, mieli oni brać czynny udział w przekazywaniu pieniędzy uzyskanych od pokrzywdzonego. Obaj usłyszeli zarzuty pomocnictwa w oszustwie, przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Zostali objęci policyjnym dozorem. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Trwają dalsze ustalenia w tej sprawie. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn Południe.

Policjanci zapobiegli oszustwu

W przypadku innego oszustwa, błyskawiczna i skuteczna interwencja policjantów zapobiegła utracie oszczędności przez 95-letniego mieszkańca gminy Szczytno. W piątek (10.10.2025) policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, we współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, zatrzymali 19-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego podejrzanego o usiłowanie oszustwa.

Policjanci ustalili, że na terenie powiatu szczycieńskiego ma przebywać mężczyzna, który zamierza odebrać pieniądze od jednego z mieszkańców gminy Szczytno. Jak się okazało z 95-letnim seniorem skontaktował się nieznany mu mężczyzna, informując go, że jego córka miała wypadek i konieczne jest przekazanie pieniędzy, by jej pomóc. W rzeczywistości była to próba wyłudzenia pieniędzy metodą „na wypadek”. Dzięki szybkiej reakcji i skutecznym działaniom operacyjnym funkcjonariuszy, zatrzymany został 19-latek, który miał odebrać od seniora jego oszczędności. Młody mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Szczytnie zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Apelujemy o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi. Pamiętajmy, że oszuści wykorzystują emocje i zaufanie innych osób do instytucji państwowych, by wyłudzić pieniądze. W razie jakichkolwiek podejrzeń należy natychmiast skontaktować się z Policją pod numerem alarmowym 112.

( KWP w Olsztynie / kc)