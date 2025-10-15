Policjanci zatrzymali 3 osoby podejrzane o wyłudzenie środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Data publikacji 15.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku dzięki swoim ustaleniom i w konsekwencji śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku doprowadzili do zatrzymania 3 osób działających w ramach stowarzyszenia prowadzącego działalność finansową ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie Skarszew. Przestępcy fałszowali dokumenty podpisywane przez uchodźców z Ukrainy, aby wykazać przekazaną pomoc, choć w rzeczywistości przywłaszczali uzyskane środki. Z przyznanych 11 mln złotych dofinansowania oszuści mogli przywłaszczyć kilkaset tysięcy złotych.

Policjanci na co dzień zajmujący się zwalczaniem korupcji na Pomorzu ustalili, że na terenie powiatu starogardzkiego w ramach założonego stowarzyszenia działają 3 osoby, które fałszują dokumenty w taki sposób, aby wynikało z nich, że przekazali pomoc dotkniętym wojną Ukraińcom, choć w rzeczywistości przywłaszczali całość zgromadzonych środków i sprzętu.

Sprawcy wykorzystywali trudną sytuację wojennych uchodźców i przy okazji przekazywania pomocy o drobnej wartości w postaci między innymi bonów żywieniowych, podsuwali im do podpisania znaczną ilość dokumentów w języku polskim. Odbierający pomoc Ukraińcy, nieświadomie podpisywali też karty odbioru sprzętu, w tym tabletów, sprzętu AGD, a nawet ekspresów do kawy, czy profesjonalnych słuchawek studyjnych. Wszystkie te rzeczy przywłaszczali sprawcy.

Ponadto przestępcy współpracowali też z przedsiębiorcami, którzy wystawiali faktury za usługi, które nigdy nie zostały wykonane. Jedną z takich osób była psycholog, która miała udzielać pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, za co otrzymywała wynagrodzenie w wysokości od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Część otrzymanego wynagrodzenia przekazywała członkom stowarzyszenia. Pomimo że psycholog nie posługuje się językiem ukraińskim ani rosyjskim, sprawcy wykazywali w dokumentacji, że pomoc psychologiczna była udzielana telefonicznie dzieciom z Ukrainy, z których najmłodsze miało półtora roku.

W wyniku przeprowadzonych działań policjanci zatrzymali sprawców oraz odzyskali część przywłaszczonego sprzętu i zabezpieczyli znaczną ilość dowodów popełnionych przestępstw. Prokurator przedstawił sprawcom zarzuty obejmujące oszustwa, korupcję w obrocie gospodarczym, poświadczenie nieprawdy w dokumentach, fałszerstwa i nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Wobec sprawców zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych i zakazu kontaktowania się ze wskazanymi osobami.