Agresywny 55-latek zatrzymany po ataku na policjanta. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany Data publikacji 15.10.2025 Powrót Drukuj W poniedziałek, 13 października br. trzebnicki sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 55-letniego mężczyzny. Mieszkaniec tego powiatu przyszedł do komendy Policji będąc pod wpływem alkoholu. Zachowywał się agresywnie, uderzał w szyby oraz ściany znajdujące się w poczekalni przed stanowiskiem dyżurnego. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali na jego zachowanie. Podczas podjętej interwencji mężczyzna naruszył nietykalność jednego z funkcjonariuszy oraz znieważył wszystkich interweniujących policjantów. Agresor trafił do policyjnego aresztu, a następnie został doprowadzony do prokuratury gdzie usłyszał zarzuty.

Do zdarzenia doszło w piątek, 10 października br., w budynku Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. Około godziny 16.00 do jednostki wszedł pobudzony i agresywny mężczyzna, który zaczął uderzać w okna oraz ściany znajdujące się w poczekalni przed stanowiskiem dyżurnego. W kierunku funkcjonariuszy kierował również słowa uznawane za obraźliwe.

Aby zapobiec niszczeniu mienia oraz uspokoić mężczyznę, do rozmowy z nim wyszedł jeden z policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania. Jednak mieszkaniec powiatu trzebnickiego nie reagował na wydawane polecenia, stawał się coraz bardziej agresywny, po czym uderzył funkcjonariusza.

Na miejsce natychmiast wezwano dodatkowy patrol. Policjanci wspólnie obezwładnili agresywnego 55-latka, stosując środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz kajdanek. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Zgromadzony przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie trzech zarzutów tj. naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, znieważenia funkcjonariuszy oraz zmuszenia ich do zaniechania czynności służbowych.

Jak się okazało, zatrzymany był już wcześniej wielokrotnie karany za podobne przestępstwa. W poniedziałek, na wniosek śledczych sąd zastosował wobec mężczyzny najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione czyny 55-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, jednak z uwagi na działanie w warunkach tzw. recydywy, kara ta może zostać zaostrzona.