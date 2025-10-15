Wyniki konkursu plastyczno-filmowego pn. „Letni PrzeWODNIK” Data publikacji 15.10.2025 Powrót Drukuj W dniu 14 października 2025 r. został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs „Letni PrzeWODNIK” zorganizowany przez Biuro Prewencji KGP wspólnie z partnerem Fundacją PZU w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”. Jury konkursowe spośród nadesłanych prac wyłoniło laureatów, którzy przesłali najciekawsze prace plastyczne i spoty filmowe promujące bezpieczne zachowania w sezonie letnim.

W konkursie mogły wziąć udział osoby lub zespoły (maksymalnie do trzech osób) składające się z uczestników, którzy nie ukończyli 16 lat, działające pod opieką pełnoletniego Opiekuna. Do 30 września br. do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji można było nadsyłać prace plastyczne zrealizowane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną oraz filmy wykonane techniką cyfrową. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób podczas sezonu letniego, promując jednocześnie aktywny tryb życia.

Jury konkursowe podczas posiedzenia przeanalizowało wszystkie nadesłane prace oraz filmy. Przy ocenie brano pod uwagę takie kryteria jak zgodność z tematyką konkursu, oryginalność podejścia do tematu, wartość edukacyjną, merytoryczną, artystyczną i techniczną.

Każdemu uczestnikowi z osobna należą się gratulacje za włożony trud i niezwykłą pomysłowość w wykonaniu prac konkursowych. Podziękowania kierujemy również do rodziców, opiekunów oraz nauczycieli za zaangażowanie, współpracę oraz pomoc młodym artystom.

Werdyk jury:

Kategoria I – praca plastyczna (wiek 5-10 lat)

Nagroda główna: Lidia Mazurek lat 9

Wyróżnienie: Lena Jabłońska lat 9

Wyróżnienie dodatkowe: Pola Włodarczyk lat 6/ Jagoda Zetkowska lat 6

Kategoria II – praca plastyczna (wiek 11-16 lat)

Nagroda główna: Oliwia Łukasiewicz lat 16

Wyróżnienie: Małgorzata Fliszkiewicz lat 13

Wyróżnienie Dodatkowe: Aleksander Szczałuba-Kowalski lat 12

Kategoria I – spot filmowy (wiek 5-10 lat)

Nagroda główna: Alicja Możdżeń lat 9 / Magdalena Różycka lat 9/ Hanna Szymańska lat 10

Wyróżnienie: Julita Kielar lat 10 / Wiktor Wolano lat 10

Wyróżnienie dodatkowe: Filip Karo lat 6

Kategoria II – spot filmowy (wiek 11-16 lat)

Nagroda główna: Paweł Ochryciuk lat 12 / Błażej Zabrocki lat 12

Wyróżnienie: Kalina Kopryna lat 13 / Helena Czerniawska Lat 13/ Lena Lech lat 13

Wyróżnienie dodatkowe: Sofija Yemets lat 11

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu oraz dziękujemy wszystkim jego uczestnikom za zaangażowanie i nadesłane prace. O terminie i formie wręczenia nagród laureaci oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

(Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji / kc)