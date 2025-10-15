Kradła figurki z dziecięcych nagrobków żeby przyozdobić nimi własny ogród Data publikacji 15.10.2025 Powrót Drukuj Przed sądem stanie 53-latka z gminy Nowa Wieś Lęborska, podejrzana o okradanie dziecięcych nagrobków na lęborskim cmentarzu. Kobieta najprawdopodobniej od roku kradła ceramiczne figurki i przyozdabiała nimi ogród przed własnym domem. Wpadła pod koniec ubiegłego miesiąca na gorącym uczynku, gdy z niemowlęcego nagrobka zabierała ozdobny lampion. Później okazało się, że takich kradzieży było więcej.

Pod koniec września lęborscy policjanci interweniowali na miejscowym cmentarzu. Powodem skierowania tam mundurowych było zgłoszenie dotyczące złodziejki, ujętej przez księdza na gorącym uczynku kradzieży. Duchowny widział, jak kobieta zabiera z niemowlęcego nagrobka ozdobny lampion - dynię, po czym wkłada go do torebki. Świadkiem tego zdarzenia była również matka, która dosłownie dwie godziny wcześniej postawiła ten lampion na grobie swojego dziecka.

Świadkowie nie pozwolili kobiecie oddalić się od cmentarza do czasu przyjazdu policyjnego patrolu. Policjanci wylegitymowali wskazaną złodziejkę i okazało się, że to 53-letnia mieszkanka gminy Nowa Wieś Lęborska. Wówczas wrześniowa interwencja zakończyła się wystawieniem kobiecie wezwania do stawiennictwa w lęborskiej komendzie w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia. Pracujący nad tą sprawą policjanci ustalili, że to najprawdopodobniej nie była jedyna kradzież, jakiej 53-latka się dopuściła. Kobieta jest też podejrzana o to, że w ciągu roku dokonała jeszcze kilku kradzieży ceramicznych figurek z co najmniej dwóch innych dziecięcych nagrobków. W ogrodzie przed jej domem funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli łącznie 14 takich pochodzących z cmentarza dekoracji.

Wczoraj policjanci przedstawili kobiecie zarzuty kradzieży, dokonanych na cmentarzu od listopada ubiegłego roku do września roku bieżącego. Materiały sprawy z wnioskiem o ukaranie mundurowi skierują do Sądu. 53-latce grozi kara aresztu, ograniczenia wolności bądź grzywny.