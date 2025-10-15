Tymczasowy areszt dla podejrzanego o pomocnictwo w wyłudzaniu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Data publikacji 15.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Poznaniu zatrzymali 56-letniego mężczyznę podejrzanego o pomocnictwo do wyłudzania dofinansowań wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd na wniosek prokuratora aresztował podejrzanego na okres trzech miesięcy.

30 września br. policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu we współpracy z Prokuraturą Rejonową Poznań Wilda zatrzymali 56-letniego mężczyznę zamieszanego w proceder wyłudzania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzone wielowątkowo postępowanie przez śledczych z poznańskiej jednostki pozwoliło na ustalenie, że 56-latek pracował w jednej ze spółek, która miała poświadczać nieprawdę odnośnie do faktu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Spółka zawierała pozorne umowy o pracę z osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności. Pozorne, bo w rzeczywistości żadna z zatrudnionych osób nie świadczyła pracy. Następnie spółka zwracała się do PFRON z wnioskami o dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Miesięcznie dofinansowanie to wynosiło od 2 tys. złotych do ponad 3 tys. złotych za jednego zatrudnionego. Osoby wykazane jako pracownicy po otrzymaniu wynagrodzenia zwracały większość otrzymanych środków bezpośrednio do prezesa tych spółek. Skarb Państwa z tytułu tego przedsięwzięcia stracił nie mniej niż 7 mln złotych.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował podejrzanego na okres trzech miesięcy. 56-latkowi grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. W sprawie nie wykluczamy kolejnych zatrzymań.